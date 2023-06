¡Chiquibaby comparte el espectacular penthouse donde se hospeda en Nueva York! La presentadora anda en la ciudad de los rascacielos ¡y su Capri Blu la acompaña! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Look del día Credit: Instagram Se puede decir que Chiquibaby atraviesa una de las etapas más felices y exitosas de su vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Con motivo del Día del Padre, la conductora, su pequeña Capri Blu y su esposo, Gerardo López, han partido rumbo a Nueva York donde están pasando este fin de semana tan señalado en el calendario. Siempre muy conectada con sus queridos seguidores, la comunicadora ha mostrado cómo se ve el espectacular penthouse en el que se hospeda. Un apartamento con todos los detalles y al lado de Central Park. "¡Lugar feliz!", escribía encantada junto a este video que muestra el interior del espacioso departamento donde se están quedando. La también locutora derritió las redes al posar de lo más feliz junto a su princesa Capri Blu durante una de sus salidas. "¡Estilo de mamá en salida nocturna!", escribió junto a estas imágenes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chiquibaby es ya una de las caras y voces de Univision, donde el público ya ha podido disfrutarla en Despierta América. También como invitada del show Siéntese quien pueda, en el que estuvo una semana dándolo todo. A todo ello hay que sumarle la emisión a través de Uforia de El Chiquibaby Show con el que lleva años acompañando a los oyentes. Para escucharlo solo hay que ir a UforiaPodcasts.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Chiquibaby comparte el espectacular penthouse donde se hospeda en Nueva York!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.