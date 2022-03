Chiqui Delgado vive angustioso momento con su pareja Jorge Ramos en Despierta América La conductora no pudo evitar sentirse tan orgullosa como preocupada del paso que acaba de dar su pareja en el campo profesional. La hija de Chiqui también se dirigió al periodista y le hizo una entrañable pregunta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es parte de la familia de Despierta América desde hace muchos años, pero en los últimos meses ha regresado con más fuerza al programa mañanero de Unvision para deleitar al público con su sección y sus propuestas. En esta ocasión, Chiquinquirá Delgado fue testigo de algo que le causó tanto orgullo como también preocupación. Su pareja, Jorge Ramos se convertía en noticia en medio de la noticia. El periodista fue enviado a la guerra entre Rusia y Ucrania para reportar desde el lugar de los hechos cómo transcurría todo. Desde Polonia, a poca distancia del horror el también veterano reportero hizo una conexión con el programa de su pareja en el que compartió el dolor que allí se vive. Unas imágenes que llegaron al corazón de su pareja quien no dudó en mostrar su absoluto "respeto" y admiración a su amor a través de sus redes por esta trascendental cobertura. Precisamente durante la conexión con el show matutino, Jorge hizo un guiño precioso tanto a Chiqui como a su hija Carlota, a quien citó de una forma muy especial. La pequeña le hizo una pregunta muy interesante estando allí y él quiso compartirla con todos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hoy estaba hablando con Carlota, la hija de Chiqui y me preguntaba: '¿Y los perros y los gatos, qué pasa con las mascotas? Y sí, estamos viendo a familias completas pero las mascotas se han quedado en Ucrania", explicó apenado. jorge ramos novia chiquinquira delgado Credit: Chiquinquirá Delgado Instagram Tanto Chiqui como toda la familia está en contacto diario con Jorge a quien echan mucho de menos pero de quien saben está haciendo el trabajo que le apasiona. ¡Gracias compañero!

