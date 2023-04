¡Chiqui Delgado arrasa en su nueva faceta profesional lejos de la televisión! Aunque muchos la echan de menos en la pantalla chica, la comunicadora venezolana triunfa en su nuevo emprendimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿En qué anda Chiquinquirá Delgado? Se preguntan muchos. Pues, tal y como ella ha expuesto en sus redes sociales, muy feliz y muy ocupada. La conductora venezolana emprendió una nueva aventura profesional que ya está dando sus frutos. Hace meses anunciaba de qué se trataba su nueva faceta laboral que la tenía inmersa en un sinfín de preparativos. Un sueño hecho realidad donde ha puesto en práctica muchas de las destrezas que siempre ha amado. Chiquinquirá Delgado Chiquinquirá Delgado | Credit: Mezcalent Por medio de sus redes sociales, la también empresaria ha mostrado su faceta como diseñadora de interiores, creadora, remodeladora y muchos otros conceptos más. Crear casas de ensueño y espacios únicos para sus habitantes es la nueva labor e ilusión de Chiqui. Lo que inició como una idea es hoy una increíble realidad que ya está en marcha y que puede verse en cada uno de sus trabajos dentro de varias casas de alta gama. Los materiales, la colocación, la luz, los muebles y la distribución de los mismos son tan solo algunos de los detalles que plantea y lleva a cabo con mimo en cada espacio. También ofrece tipos, consejos y muestra ideas a sus seguidores para que se inspiren en caso de que quieran hacer cambios en sus hogares. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un trabajo que la mantiene encantada de la vida y que puede combinar a la perfección con su faceta televisiva, en la que el público, ansioso por verla, podrá disfrutarla próximamente. Chiqui y Univision confirmaban su participación en los Latin American Music Awards, como una de sus presentadoras. Será el próximo 20 de abril. Un éxito por partida doble que celebra y disfruta a lo grande. ¡Felicidades!

