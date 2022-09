Un chimpancé se escapa del zoológico y regresa ¡en bicicleta! El mono llamado Chichi, disfrutó de un parque local, hasta que las inclemencias del clima lo hicieron volver a casa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un chimpancé del zoológico Kharkiv en Ucrania, realizó la escapada de su vida. El mono llamado Chichi, huyó de su hogar en el centro para animales y se aventuró a explorar las calles de la segunda ciudad más grande del país. Chichi paseó por un conocido parque de la localidad, como cualquier visitante y se rehusó a regresar al zoológico, a pesar de las súplicas y maniobras de los cuidadores del lugar. Pero las inclemencias del clima cambiarían su ruta y parecer. Tras la llegada de la lluvia, el mono decidió desistir de su plan y volver a casa con estilo, reportó People. Su regreso al zoológico en una bicicleta y cubierto con una capa para la lluvia, fue captado por los curiosos y el vídeo que se ha vuelto viral, lo ha convertido en todo un famoso criminal arrepentido". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chimpanzee Chichi Credit: Kira Kuznetsova via Storyful El director del zoológico Oleksiy Hryhoriev, confirmó a la prensa local que el animal regresó sano y salvo al lugar, de acuerdo al diario The Guardian. El zoológico en Ucrania es la nueva residencia del chimpancé, luego de que fue evacuado de un zoológico ruso, tras los ataques de Rusia en Ucrania. Chichi vivía en el conocido Feldman Ecopark en Rusia, pero a principios de abril de este año, su fundador Alexander Feldman, confirmó que el parque había sido destruido debido a los daños de la guerra. "Ya no existe", reveló a través de un comunicado compartido en las redes sociales de la organización. Luego de explorar las calles de su nuevo país y de convertirse en toda una celebridad internacional, Chichi continuará con su residencia en el zoológico de Kharkiv.

