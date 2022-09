Chiky Bombom se muestra por primera vez en televisión sin peluca: "Hoy me siento poderosa" La participante de Top Chef VIP (Telemundo) reconoció que nadie la había visto así, "pero hoy quiero presentarme por primera vez tal y como soy". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiky Chiky Bombom, concursante de Top Chef VIP (Telemundo) | Credit: Telemundo La lucha de los famosos por demostrar sus habilidades en la cocina y ser merecedores del título de Top Chef VIP continúa cada noche en el prime time de Telemundo. Conforme se acerca su final, los retos se vuelven más exigentes y la tensión entre sus concursantes aumenta. Una de las celebridades que no ha dejado indiferente a nadie durante la competencia ha sido Chiky Bombom, quien se ha ganado el cariño de todos –compañeros y público– con su inigualable carisma. "Esta es una de las mejores experiencias de mi vida y la estoy disfrutando al máximo", llegó a reconocer la popular influencer a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 2 millones y medio de seguidores. Chiki Bombom Chiki Bombom en su foto oficial como concursante de Top Chef VIP (Telemundo) | Credit: Telemundo "Este proyecto es como una escuela de aprender cosas diferentes todos los días y yo que soy prácticamente nueva en este medio televisivo lo estoy aprovechando al máximo porque hay mucho que aprender y crecer con cada una de las estrellas con las que convivo a diario. No quiero que esto culmine nunca", escribió. Se quita la peluca Chiky, que hasta ahora siempre se había dejado ver en televisión con peluca, sorprendió a muchos este martes al aparecer por primera vez en la competencia culinaria con su cabello al natural. "Llevo años y años y años utilizando peluca y salir así en televisión uno se siente como desnudo", reconoció la influencer, "pero creo que la cocina de Top Chef VIP me ha dado esa seguridad. Hoy me siento poderosa". Chiki Chiki Bombom se muestra sin peluca en Top Chef VIP | Credit: Instagram Telemundo Realities "Lo que ha hecho la cocina de Top Chef conmigo… Nadie me ha visto [así], pero hoy quiero presentarme por primera vez tal y como soy", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un gesto que no tardó en ser aplaudido a través de las redes sociales. "La amamos, sin ella ahí no lo vería. Es el alma de ese reality", comentó una televidente. "Es una mujer hermosa y lo mejor es que es auténtica", escribió otra persona. Top Chef VIP se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

