Chiky Bombom no siempre es tan feliz como parece: ¿qué hay detrás de su "buenas, buenas"? Chiky Bombom también ha luchado contra la depresión en varios periodos de su vida, a pesar de la felicidad que transmite en sus redes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No todo en la vida es felicidad y Lissette Eduardo, mejor conocida como Chiky Bombom, no tiene problemas con admitirlo. Aunque la influencer tiene una risa de oreja a oreja la mayoría de las veces y nos divierte con cada una de sus ocurrencias, lo cierto es que también ha luchado contra la depresión en varios periodos de su vida. "Con toda la 'guasacaca' y felicidad que tengo, lucho todos los días de mi vida por no abrirle las puertas a la depresión porque ella no te avisa", declaró la dominicana a la revista mexicana TVyNovelas. "La depresión es una enfermedad que viene y va, tú la puedes vencer, pero ella te toca la puerta cuando le da la gana", aseguró. Según dijo, recientemente tuvo uno de esos episodios depresivos, pero decidió hacerle frente. "Tenía ganas de tomar un vuelo, alejarme de todo y desaparecer, pero a la vez me analicé, porque ya le conozco los pies y la cabeza a esta desgracia y voy a pelear". Otro de los duros momentos de su vida fue cuando se convirtió en mamá y supo que tenía que enfrentar sola ese reto. "Lo que mataba mi alma era que le había pedido a Dios nunca ser madre soltera, ni lidiar con un hombre que estuviera en prisión y fue exactamente lo que la vida me dio. No supe cómo manejar esa situación", aseguró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero la también bailarina y cantante de cada episodio ha sacado enseñanzas, y ha sabido seguir adelante con su vida y convertirse en la mujer que es hoy, una inspiración para sus 9.5 millones de seguidores en TikTok, y los miles que también tiene en el resto de sus redes sociales. "¡Y soy yo la invencible, la que todo lo puede!", indicó.

