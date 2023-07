Chiky Bombom impacta con su fuerte confesión: "Estoy sacrificando mi salud" Durante su intervención en su programa, Ojos de mujer, la conductora se sinceró y habló sobre la compleja situación actual que atraviesa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es toda una estrella. Y todo apunta a que su carrera sigue en ascendencia. Chiky Bombom es el claro ejemplo de que con perseverancia, los sueños dejan de serlos para convertirse en una tangible realidad. Algo que, sin embargo, no siempre es de color de rosa. Durante su más reciente intervención en su programa, Ojos de mujer (E! Latin America), hizo una confesión con la que dejó perplejos no solo a la audiencia, sino también a sus compañeras en plató. En pleno éxito profesional, la presentadora reconoció lo que está viviendo. "Llega un momento en que tú no sabes poner límites", arranca su fuerte testimonio personal. Chiky Bombom Chiky Bombom hace fuerte confesión | Credit: IG/Chiky Bombom "Tengo un poco de temor de que el cuerpo, en algún momento, me pase factura. Estoy durmiendo poco, estoy adicta al éxito, adicta al trabajo, cada día que pasa amo más lo que estoy haciendo y me cuestiono porque digo, 'son oportunidades'... Es ahora o es nunca", reconoció firmemente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, todo esto tiene un peso e implica unos sacrificios que también reconoció vivir y sufrir a la par. "A la misma vez estoy sacrificando el tiempo con mi hijo, estoy sacrificando mi salud, y estoy consciente de que estoy haciendo todo eso, pero no sé cómo parar. Y creo que si paro me voy a sentir mal conmigo misma", dijo sobre esta situación. La carrera de Chiky sigue imparable. Además de Ojos de mujer, es co-presentadora de Hoy día, donde lo da todo, e influencer de altura. La gente la quiere y ella les corresponde, pero su confesión confirma reafirma la importancia de prestar atención a las señales e identificarlas.

