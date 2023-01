Chiky Bombom denuncia que alguien se metió a su casa a robar Además de varias pertenencias, la copresentadora de Hoy Día (Telemundo) había dado a conocer que se habían llevado a su perrito Dior. Afortunadamente, la historia tuvo un final feliz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiky Bombom Chiky Bombom | Credit: Instagram Chiky Bombom Como copresentadora del renovado Hoy Día, Chiky Bombom vive una de las etapas más dulces de su carrera. La carismática influencer ha logrado acoplarse a la perfección al ritmo de trabajo del programa matutino de Telemundo, formando equipo con Adamari López, Penélope Menchaca, Andrea Meza y Daniel Arenas. Su felicidad, sin embargo, se vio empañada por un lamentable suceso con el que amaneció este viernes. Chiky Bombom Chiky Bombom | Credit: Instagram Chiky Bombom La influencer, quien está a punto de alcanzar los 3 millones de seguidores en Instagram, denunció esta mañana a través de las redes sociales que había sido víctima de robo en su casa. "Familia necesito de su ayuda", comenzó compartiendo Chiky Bombom. "Alguien en esta madrugada se metió a mi casa a robar y se llevó a mi perrito Dior y otras pertenencias", contó la conductora. "Lo material no me importa, pero mi perrito sí". Aprovechando su popularidad en las redes sociales y el alcance que tienen sus publicaciones, la influencer pidió la colaboración de sus seguidores para poder encontrar a su mascota. "Vivo en el área del Doral por donde está el Downtown, donde quiera que vean un Pomerania blanco con beige escríbanme", escribió el rostro de las mañanas de Telemundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Final feliz Unas horas más tarde, Chiky Bombom compartió otra publicación en Instagram en la que informó que ya había aparecido su perrito. "Familia, por casualidad de la vida y bendición de Dios apareció Dior. Mil gracias a todos", expresó la influencer, quien prometió compartir los detalles de lo sucedido a lo largo del día.

