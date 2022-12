Chiky Bombom se sale del guion de Hoy día y defiende con todo a famosa cantante: "¡Falta de respeto!" La dominicana tuvo que dar una noticia sobre una gran amiga y reconocida artista que fue criticada por la retocada imagen que publicó en sus redes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son muchos los cambios que ha experimentado el programa Hoy día, pero uno de los más llamativos ha sido la forma en que una de sus nuevas presentadoras cuenta las noticias. Chiky Bombom se muestra igual dentro que fuera de la pantalla, optando por expresar siempre lo que siente, incluso si tiene que salirse un poquito del guion para decir lo que piensa sin filtros. Esta semana, la artista dominicana tuvo que dar una noticia sobre una de sus amigas, una famosa cantante que fue duramente criticada tras publicar una polémica foto que dio mucho que hablar. Los seguidores apuntaban que el rostro de esta estrella en cuestión no luce al natural fruto de las supuestas cirugías que se podría haber hecho. Chiky Bombom Chiky Bombom, conductora de ¡Viva el mundial! (Telemundo) | Credit: Instagram Chiky Bombom Ante tales comentarios, Chiky no tardó en responderles a todos y dar su opinión mientras leía el prompter. "Cuidadito lo que dice de mi amiga", advirtió antes de empezar. La intérprete en cuestión es Thalía. La cantante dio mucho de qué hablar con esta instantánea, pero ahí estaba la presentadora para poner en su lugar a todos. "¿Pará que fue que se hicieron los filtros, no fue para usarlos?", dijo saltándose el guion por una buena razón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Algunos fanáticos señalaron que parece un hombre, ¡falta de respeto todos!", insistió directa y mirando seria a cámara ante tales ofensas. ¿Por qué salió en su defensa con tanta vehemencia? Chiky no dudó en confirmar que, además de que los filtros están para usarse, Thalía es una amiga muy querida y una persona muy especial en su vida. "Yo la amo, es mi amiga, mi amiga de verdad, con Whatsup y todo". El estilo dicharachero de contar las cosas de la nueva presentadora lleva su huella personal y el público parece encantado.

