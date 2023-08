El álbum de fotos más personal de Chiky Bombom junto a su esposo y padre de su hijo Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Chiky Bombom Credit: Instagram Chiky Bombom; Mezcalent La conductora de Hoy Día y En casa con Telemundo se casó hace casi dos décadas con el padre de su hijo. "Para mí es el mejor hombre del mundo aún estando en prisión, es el mejor papá del mundo", ha declarado. "Todavía estoy casada, tengo 18 años casada". Empezar galería De las redes a la televisión Chiky Bombom Credit: Mezcalent De fenómeno viral en las redes sociales a estrella de la televisión. Chiky Bombom se ha convertido en uno de los rostros más populares de la pantalla de Telemundo. La carismática influencer dominicana no solo conduce el programa matutino de la cadena hispana, Hoy Día, junto a Daniel Arenas, Penélope Menchaca y Andrea Meza, sino que también forma parte del show En casa con Telemundo, que se transmite a las 2 p. m., hora del Este. "Estoy en una nueva etapa de mi vida, en una nueva temporada de mi vida que es como comenzar desde cero, aunque usted no lo crea. Estoy en otro mundo, en otra vaina, en otro movimiento, en otro círculo, en otro meneo que lo estamos conociendo todos al mismo tiempo. Otra vaina, otra magnitud, otro fenómeno, que no es igual al de las redes sociales", compartía el talento de Telemundo en una reciente transmisión en vivo desde su perfil de Instagram. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio La boda Chiky Bombom Credit: Instagram Chiky Bombom Tras varios años de noviazgo, Chiky Bombom se casó hace casi dos décadas con el padre de su hijo. "Él me enseñó a ser leal", aseveró en 2019 junto a esta instantánea de la boda que publicó a través de las redes sociales. 2 de 7 Ver Todo Casi perfecta Chiky Bombom Credit: Instagram Chiky Bombom "Yo prácticamente tenía una vida perfecta, sin dinero, pero perfecta. Una mujer joven, llena de salud, con toda una vida por delante, con un esposo maravilloso...", contó meses atrás en el pódcast 'Lo que no se habla' de la conductora Giselle Blondet. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Su gran bendición Chiky Bombom Credit: Instagram Chiky Bombom En 2010, Chiky Bombom y su esposo se convirtieron en padres de Cartier, quien hoy es un adolescente de 13 años. 4 de 7 Ver Todo Cayó en prisión Chiky Bombom Credit: Instagram Chiky Bombom A los pocos meses de dar a luz a su hijo, la vida de la influencer dio un giro de 180 grados. "Mi esposo cayó en prisión, le dieron 20 años. Yo caigo en una depresión bastante grande [y] el mundo se me vino encima", confesó en el citado pódcast. 5 de 7 Ver Todo Siguen casados Chiky Bombom Credit: Instagram Chiky Bombom Aunque ha tenido otras relaciones, Chiky Bombom aún no se ha divorciado de su esposo. "Todavía estoy casada, tengo 18 años casada", reveló. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio El mejor papá Chiky Bombom Credit: Instagram Chiky Bombom "Para mí es el mejor hombre del mundo aún estando en prisión, es el mejor papá del mundo, siempre ha estado involucrado en la vida de nosotros, es mi mejor amigo, es mi confidente, es la persona donde yo corro cuando me siento vulnerable, cuando me siento que la depresión está tocando a mi puerta, es la persona que me entiende", declaró en su momento la influencer. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

