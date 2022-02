¡Chicharito Hernández más enamorado que nunca! El futbolista mexicano Chicharito Hernández confirmó públicamente su romance con la modelo ecuatoriana Nicole McPherson, poniendo punto final a los rumores sobre su relación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de meses de rumores que apuntaban a una supuesta relación, el futbolista Javier Chicharito Hernández y la modelo Nicole McPherson ya no se esconden. La pareja finalmente confirmó públicamente su romance. Los tortolitos aprovecharon el día de San Valentín para gritar a los cuatro vientos su amor por primera vez. A través de unas románticas imágenes publicadas en sus redes sociales, Chicharito y Nicole validaron su relación que parece estar viento en popa. "Te celebro a ti y ese corazonsote que se te sale del pecho todos los días. Happy Vday torombolo", escribió la ecuatoriana junto a la fotografía en la que se ve al delantero del LA Galaxy, abrazado de las piernas de la modelo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Javier Chicharito Hernández y Nicole McPherson Javier Chicharito Hernández y Nicole McPherson | Credit: Nicole McPherson/Instagram Por su parte, Chicharito publicó una imagen de sus manos entrelazadas, acompañada de un corazón blanco. Aunque la pareja había sido captada en varias ocasiones compartiendo distintos momentos juntos, ninguno de los dos había confirmado el noviazgo públicamente, el cual parece estar viento en popa. La confirmación de la relación se da a escasos cuatro meses desde que el exjugador del Real Madrid abriera su corazón y rompiera el silencio sobre la separación de la madre de sus hijos, Sarah Kohan, en enero del 2021. "No era la mejor pareja que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser. No era un gran amigo, no era el gran ser humano que quería ser", confesó el deportista al programa The Ringer en octubre del 2021, según reportes. Chicharito Hernández y Nicole McPherson Chicharito Hernández y Nicole McPherson | Credit: Javier Chicharito Hernández/Instagram El jugador es padre de Noah, de 2 años, y Nala, de 1, quienes residen con su madre. Por su parte, Nicole, modelo, empresaria y nieta de una conocida política de Ecuador, es madre soltera de un pequeño de 5 años, a quien describe como un "niño pícaro con el corazón más noble y generoso".

