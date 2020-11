Close

Así es la mansión que se compró Javier Chicharito Hernández por $5.6 millones en Beverlywood, CA Por Alma Sacasa Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Photo © 2020: M.Kroll via The Grosby Group El fubolista estrella Javier Chicharito Hernández se compró una mansión en Beverlywood, CA, por $5.6 millones. ¡Mira cómo luce su nuevo hogar por dentro! Empezar galería Casa familiar Image zoom Credit: Photo © 2020: M.Kroll via The Grosby Group Hernández juega para el equipo LA Galaxy, por lo que no es de extrañar que comprara esta mansión para él y su familia en el sur de California. La moderna casa se construyó este año y cuenta con una piscina y un spa. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Sala de estar Image zoom Credit: Photo © 2020: M.Kroll via The Grosby Group La luz y amplitud de esta sala se prestan para atender a múltiples invitados. 2 de 10 Applications Ver Todo El comedor Image zoom Credit: Photo © 2020: M.Kroll via The Grosby Group El futbolista mexicano y su esposa Sarah Kohan tienen dos hijos y todos caben perfectamente en este espacioso comedor. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Al fresco Image zoom Credit: Photo © 2020: M.Kroll via The Grosby Group La familia también podrá disfrutar de sus comidas al aire libre. 4 de 10 Applications Ver Todo La cocina Image zoom Credit: Photo © 2020: M.Kroll via The Grosby Group Esta cocina moderna y monocromática cuenta con espacio para desayunar informalmente, electrodomésticos de acero inoxidable y una despensa. 5 de 10 Applications Ver Todo Otra sala Image zoom Credit: Photo © 2020: M.Kroll via The Grosby Group Otro espacio para compartir en familia —o ver a papá jugar un partido— es esta sala donde predomina la televisión. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio El dormitorio Image zoom Credit: Photo © 2020: M.Kroll via The Grosby Group Este es uno de los seis dormitorios en la casa. Cuenta con una chimenea y un patio privado. 7 de 10 Applications Ver Todo El clóset Image zoom Credit: Photo © 2020: M.Kroll via The Grosby Group Este vestidor tiene suficiente espacio para compartir con tu pareja. 8 de 10 Applications Ver Todo La oficina Image zoom Credit: Photo © 2020: M.Kroll via The Grosby Group ¿Qué tal una oficina como esta para finiquitar cualquier negocio desde casa? 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Exteriores Image zoom Credit: Photo © 2020: M.Kroll via The Grosby Group Aquí, Chicharito y su familia pueden relajarse o calentarse junto al fuego con total privacidad. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

