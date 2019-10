Chespirito tendrá su propio restaurante Un restaurante y centro de diversiones será el próximo sitio donde se recordará al famoso personaje Chespirito, que fue creado por Roberto Gómez Bolaños. Se inaugurará próximamente en México. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los homenajes para Roberto Gómez Bolaños Chespirito cada día son más. La serie sobre su vida está en su primera etapa y se ha confirmado que también habrá un museo en su honor. Ahora, el personaje que lo marcó ya tendrá un espacio público donde los fanáticos podrán asistir en compañía de su familia, se trata de un restaurante que llevará por nombre Chanfle y recontrachanfle. RELACIONADO: ¿Cómo recuerdas la vecindad de El chavo del 8? Image zoom Editorial Aguilar "No nos gusta pensar que es solo un lugar de comida porque en realidad es un centro de entretenimiento familiar", explicó Roberto Gómez Fernández al diario mexicano El Universal. "Es una experiencia del universo de Chespirito donde puedes comer, peor también este mundo que genera nostalgia y, agregado con lo que hemos inyectado a la serie animada, queremos que la gente se meta al mundo de mi padre y que ahí pueda comer, pero también jugar y divertirse con toda la familia". Esta idea nació hace unos años cuando el productor de televisión consideró la posibilidad de crear un parque de diversiones alusivo al programa El Chavo del 8; poco a poco, esta idea fue cambiando hasta convertirse en esta novedosa en un solo espacio. Image zoom Televisa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Desde hace dos años lo estamos armando. Todo nació por la torta del chavo y así, dándole vueltas empezamos a añadirle cosas", explicó. "La idea comenzó a hacerse más grande y tuvimos que aterrizarla más hasta que llegamos a esta idea que lo que busca es rememorar el legado de mi padre". De acuerdo con Roberto Gómez Fernández, el lugar abrirá sus puertas el 24 de diciembre en México y tendrá diversos sitios para comer que llevarán nombres como "La Fonda Chespirito", "La vecindad", "Las Ñoñitas", por mencionar solo algunos. Además, habrá una espacio de entretenimiento dedicado al Chapulín Colorado, entre otras atracciones. Advertisement

