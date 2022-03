Conoce a la familia que tenía Chespirito antes de Florinda Meza Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Chespirito y su familia Credit: Roberto Gomez Fernán/Twitter Si bien es muy conocida la increíble historia de amor del desparecido actor y productor Roberto Gómez Bolaños Chespirito con Florinda Meza, muy pocos son los que saben que el comediante tuvo un amor anterior por dos décadas con quien tuvo seis hijos. ¿Saben de quién se trata? Empezar galería ¿Quién fue la madre de sus seis hijos? Graciela Fernández y Chespirito Credit: Fórum Chaves/Twitter La primera esposa del comediante fue la argentina Graciela Fernández, quien era 7 años más joven que Chespirito. La pareja, que se conoció cuando el mexicano tenía 22 años, contrajo matrimonio años después en 1968. Estuvieron juntos hasta 1989. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Sus hijos Chespirito y su familia Credit: Roberto Gomez Fernán/Twitter La pareja tuvo seis hijos: Roberto, Paulina, Marcela, Teresa, Graciela y Cecilia. Vivieron momentos muy felices juntos, que sus hijos luego han recordado en redes sociales. "Pa, hoy, como todos los días, te recordamos, juntos. En Familia", dijo en Twiter su hijo Roberto en el aniversario del fallecimiento del actor. Junto a Meza el comediante no tuvo ningún otro hijo, pues se había practicado una vasectomía antes de conocerla. 2 de 8 Ver Todo ¿Qué sucedió en su relación? Chespirito y su familia Credit: Roberto Gomez Fernán/Twitter De acuerdo con el medio mexicano Milenio, la relación entre Chespirito y su primera esposa llegó a su fin tras múltiples infidelidades del actor. Luego se conoció que su romance con Meza comenzó estando aún con Fernández. 3 de 8 Ver Todo Anuncio La culpa de Chespirito Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" Credit: Mezcalent En su su libro autobiográfico Sin querer queriendo, Chespirito reconoce que siempre lo persiguió un sentimiento de culpabilidad. "La relación con Graciela se había ido deteriorando paulatinamente", mientras "la esencia de Florinda me iba inundando cada vez más", cuenta. "El siguiente paso representaba un inevitable trauma, pues no es cualquier cosa la ruptura de una unión como la de Graciela conmigo, que a pesar de las incompatibilidades, había perdurado por más de dos décadas", dijo el actor. "En el proceso hay un fiscal que actúa de manera implacable: el sentimiento de culpa". 4 de 8 Ver Todo Muerte de Graciela Fernández Graciela Fernández Credit: Roberto Gomez Fernán/Twitter Fernández murió el 25 de agosto de 2013. Cada día sus hijos sienten el peso de su ausencia. "8 años sin ti, pero contigo todos los días. Es un agasajo saber como tanta gente te recuerda con tanto cariño. Dejaste huella en muchas personas! Gracias, Ma!", dijo el pasado año su hijo Roberto en Twitter. 5 de 8 Ver Todo ¿Qué ha dicho Florinda Meza? Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", Florinda Meza Credit: Mezcalent Meza asegura que siempre estuvo en desacuerdo con las infidelidades de Chespirito hacia su exmujer. "Yo lo regañaba mucho por andar con todas. Le hablaba de su mujer, de sus hijas —hasta lo sermoneaba", dijo la actriz, según un reporte de Mag. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Florinda Meza y Chespirito Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza, Chespirito Credit: Mezcalent En 1977 Meza y el protagonista de personajes como El chavo del 8, el Chapulín Colorado o el Doctor Chapatín comenzaron su noviazgo. En el 2004 se casaron. "No soy una roba maridos. Él tenía problemas con su matrimonio y era bien conocido por sus infidelidades", tuvo que aclarar la actriz en su entonces, de acuerdo con varios medios de prensa. 7 de 8 Ver Todo Un luto eterno 'Chespirito' y Florinda Meza Credit: John Parra/Getty Images Luego de la muerte del comediante a sus 85 años en 2014, Meza ha dicho que ya nada en su vida es igual. "Quiero decirles que la vida últimamente para mí no ha sido fácil porque ya nada es igual. Desde que mi Robert se fue ya nada es igual", dijo en su canal de YouTube. "[En] alguna ocasión describí que la vida está llena de posibilidades. Mientras haya vida el futuro apenas empieza. Estoy ahora empezando a hacer mi futuro nuevamente". 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

