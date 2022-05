Madre de reina de belleza Cheslie Kryst muestra su último mensaje antes de suicidarse La madre de Cheslie Kryst muestra el último mensaje que recibió de su hija antes del suicidio de la reina de belleza en Nueva York. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cheslie Kryst, quien fue coronada Miss USA, envió un conmovedor mensaje a su madre antes de suicidarse. La joven de 30 años, quien padecía depresión, se lanzó desde el 29 piso de un rascacielos en Nueva York en enero. En un episodio de Red Table Talk con Jada Pinkett Smith, la madre de Kryst, April Simpkins, de 53 años, reveló las últimas palabras que su hija le escribió en un mensaje de texto. "Lo siento, ya cuando leas esto no estaré viva", dice el mensaje. "Sé que te va a doler a ti más que a nadie", añade su hija. Simpkins estaba en una clase de ejercicios y dice que su hija mandó el mensaje cuando sabía que ella iba a estar ocupada para que no interviniera. "Te amo mamá y tú eres mi mejor amiga y la persona por la que he vivido durante años", continúa el mensaje de texto. "Me gustaría poder quedarme contigo, pero ya no puedo aguantar el peso aplastante de la tristeza persistente, la falta de esperanza y la soledad". Cheslie Kryst Credit: (Slaven Vlasic/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La madre siguió leyendo el último mensaje de su hija. "Nunca te conté sobre estos sentimientos porque no quería preocuparte y porque esperaba que eventualmente cambiaran pero ahora sé que nunca pasará. [Estos sentimientos] me seguirán en cada logro, cada éxito, cada reunión familiar, cada cena con amigos", lamentó. "Yo lloro casi todos los días, como si estuviera de luto. He deseado la muerte durante años. Yo sé que tú quisieras saberlo y ayudar, pero no he querido compartir este peso con nadie". La reina de belleza le agradece a su madre que siempre la hizo sentir amada y estuvo ahí para ella. Cheslie Kryst "Te amo más que a cualquier persona que he conocido", dice Kryst. "Tú no has hecho nada mal, lo has hecho todo bien". La madre reveló que su hija había batallado contra la depresión desde que tenía 20 años y había intentado quitarse la vida en una ocasión anterior. Cheslie Kryst Credit: (Robert Kamau/GC Images) Kryst escribió en Facebook en el 2019 que había buscando la ayuda de una consejera, una experta en salud mental, y que eso la había ayudado. Y que también la ayudaba "desconectar", apagar su teléfono celular y simplemente ver sus películas favoritas. Si tienes una crisis de salud mental y necesitas ayuda llama a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-8255 o visita SuicidePreventionLifeline.org.

