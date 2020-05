Exclusiva: La cantante Cher habla de su primera canción en español y de cómo está ayudando a las minorías La cantante estadounidense Cher habló con People en Español sobre grabar su éxito "Chiquitita" en español y su colaboración con UNICEF para ayudar a las comunidades de color y minorías afectadas por la pandemia del coronavirus. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La legendaria cantante Cher habló con People en Español sobre grabar su primera canción en español. Se trata de una nueva versión del clásico de ABBA "Chiquitita" y la querida diva estadounidense dejó su alma en el tema. En sus más de cinco décadas brillando como cantante y actriz, la ganadora de los premios Oscar, Grammy y Emmy nunca había grabado en castellano y tomó este reto con mucha responsabilidad. "No tenía ninguna expectativa, pero quería hacerlo de la manera correcta. Quería que la gente supiera que esto es algo a lo que le dediqué mucho tiempo. He estado haciendo esto por 50 años y nunca le había dedicado tanto tiempo a una canción", nos contó en exclusiva. "Era más que simplemente cantar en español, era más que eso. Lo que quería era crear algo que las personas de habla hispana pudieran realmente sentir. Quería trasmitirle a ellos el verdadero sentimiento de la canción". Image zoom (Photo by Taylor Hill/Getty Images)(Photo by Taylor Hill/Getty Images) Comenzó a ensayar la versión en español el año pasado y la grabó en su casa, entrenando con una coach para perfeccionar su pronunciación. "Cuando todo cambió en el mundo quise ayudar y este pareció ser el momento para completarla", añadió. El emotivo video muestra a Cher cantando el poderoso tema con imágenes de niñas y adolescentes alrededor del mundo, recalcando la importancia de la educación y de pelear por los derechos de los niños y las mujeres para que alcancen su mayor potencial como profesionales y seres humanos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las ganancias del tema serán donadas a UNICEF, según anunció Warner Records. También se lanzó simultáneamente una nueva versión en inglés de "Chiquitita". "Siempre admiré a Unicef, especialmente por su trabajo en la educación de mujeres jóvenes. La actriz Audrey Hepburn era mi heroína y me sentí orgullosa cuando se convirtió en la Embajadora de Buena Voluntad en 1988. Ahora, más que nunca, es esencial priorizar a cada niño del mundo como si fuera propio”, añadió Cher. Image zoom La estrella de Mamma Mia! donará $1 millón de dólares a varias organizaciones caritativas enfocadas en ayudar a comunidades gravemente golpeadas por la actual pandemia por medio de su nueva iniciativa CherCares Pandemic Resource and Response Initiative (CCPRRI). En colaboración con el doctor Irwin Redlener de la Universidad de Columbia y Children's Health Fund (enfocado en promover la salud infantil), las donaciones de CherCares serán destinadas a ayudar a comunidades de color y de nativos americanos para que tengan acceso a cuidado médico. "No podemos olvidar a las comunidades que más están sufriendo", dijo la intérprete de himnos como "Strong Enough", "Turn Back Time" y "Believe". Image zoom (Photo by Samir Hussein/WireImage) Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

