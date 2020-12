Close

EXCLUSIVA Las Navidades del Chef Yisus en familia El carismático chef de Despierta América (Univision) nos abre las puertas de su hogar para contarnos cómo celebrará esta época tan especial del año. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Chef Yisus | Credit: Cortesía La Navidad está a la vuelta de la esquina y el chef Yisus ya se prepara para celebrar esta fecha tan especial en familia. El experto en cocina del programa matutino Despierta América (Univision) nos abre en exclusiva las puertas del bello hogar que conforma junto con su esposa Yulianna y sus dos hijas, Anabella y Silvana, para contarnos cómo festejará uno de los momentos más esperados del año. "Disfruto mucho de la comida decembrina, sin duda, pero también de los planes familiares que, aunque este año han sido bastante reducidos, nos llenan de mucha alegría y cariño", asegura Yisus, quien se ha convertido en uno de los chefs más queridos de la televisión hispana. ¿Qué es lo que más disfrutas de esta época? Disfruto mucho de la comida decembrina, sin duda, pero también de los planes familiares que, aunque este año han sido bastante reducidos, nos llenan de mucha alegría y cariño. Image zoom Chef Yisus y su bella familia | Credit: Cortesía ¿Cambió tu forma de ver y celebrar la Navidad a raíz de la pandemia? Sí, claro. Y creo que la pandemia nos ha cambiado la manera de ver todo en general. La Navidad ahora la disfruto más. Intento apreciar cada momento y comer todo lo que me provoca (ríe). Mayormente me encargo yo de todo [en la cocina]. Aunque ella de vez en cuando nos sorprende con un plato de comida, cuando se inspira. - Chef Yisus ¿Tienes alguna tradición o ritual? Sí, sobre todo tradiciones de cocina. En Venezuela no pueden faltar ni la hallaca ni el pan de jamón y esos platos son excusa para reunirse a prepararlos en familia, escuchando música y tomando alguito. ¿Qué le piden las niñas a Santa Claus? Todos los juguetes que ven en televisión. Pero Anabella está en la etapa de las princesas y LOL y, aunque Silvana siempre quiere hacer lo mismo que hace su hermana mayor, no deja de mencionar a Moana y a Mulán. Image zoom Anabella y Silvana, hijas del Chef Yisus | Credit: Cortesía ¿Qué menú prepararás este año? El plato navideño no puede faltar en nuestra casa: la hallaca, el pernil, la ensalada de gallina y el pan de jamón. Ese mismo será mi menú este año. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Tu pareja te ayuda en la cocina o tú te encargas de todo? Mayormente me encargo yo de todo. Aunque ella de vez en cuando nos sorprende con un plato de comida, cuando se inspira. La lasagna le queda de restaurante. Ahora agradezco más cada detalle y más cosas me parecen milagros, desde un plato de comida hasta tener a mi familia viva y sana. - Chef Yisus ¿Recuerdas alguna Navidad que te haya marcado especialmente por algo? Realmente las Navidades en mi país Venezuela me marcaron todas en conjunto. Hoy en día crean un recuerdo melancólico que deja siempre una esperanza de volver a vivirlos como antes, en familia grande y unida, ya que ahora vivimos regados por el mundo. Image zoom Chef Yisus, su esposa y sus hijas | Credit: Cortesía A nivel profesional, ¿qué balance haces de este año? A nivel profesional lo resumo como un año de apreciación. Cada oportunidad y cada momento quiero disfrutarlo y aprovecharlo al máximo sin dejarlos despistar por la rapidez con la que pasan los días. Y, gracias a esa apreciación y el tiempo que estuve trabajando desde casa, estoy avanzando en ideas que quiero para Chef Yisus. ¿Y a nivel personal? También apreciación, pero sobre todo agradecimiento. Ahora agradezco más cada detalle y más cosas me parecen milagros, desde un plato de comida hasta tener a mi familia viva y sana. ¿Qué le pides al Año Nuevo? Que se lleve el Año Viejo (ríe). Le pido que venga con un poco más de piedad. Está bien que nos ponga a prueba, pero que no nos asfixie. Le pido que mi familia siga intacta y que me permita seguir creciendo mi marca de Chef Yisus para seguir cumpliendo metas.

