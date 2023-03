La foto con la que el chef Yisus ha revolucionado las redes ¡por sus 40 años! El carismático chef de Despierta América (Univision) cumplió este jueves 40 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chef Yisus Yisus, chef de Despierta América (Univision) | Credit: Instagram (x2) Las mañanas de Univision no serían las mismas sin los deliciosos y nutritivos platos que cocina el chef Yisus desde hace años en el programa matutino Despierta América (Univision), show que conducen Karla Martínez, Alan Tacher, Raúl González, Francisca y compañía. Yisus, quien se ha convertido en uno de los chefs más populares de la televisión hispana, estuvo este jueves de celebración. El chef de Despierta América cumplió 40 años y, como no podía ser de otra manera, el festejo no se hizo esperar en el show mañanero de la cadena hispana. "Celebramos a nuestro querido chef Yisus con mucho cariño", se escribió desde el perfil de Instagram de Despierta América junto a una serie de imágenes de la celebración. Una de las primeras en felicitarlo fue su compañera Karla Martínez. "Feliz cumple querido Yisus, que Dios siga bendiciendo ese corazón tan bello que tienes. Que celebres mucho con tu linda familia. Te quiero mucho", escribió la conductora mexicana. El mensaje de felicitación de su esposa Julia Atehortua tampoco tardó en llegar. "Feliz cumpleaños mi vida. Que alegría poder celebrarte. Te mereces todo lo mejor del universo. Te amamos infinito", escribió su pareja y madre de sus hijas desde su perfil de Instagram. Con motivo de su cumpleaños, el carismático chef compartió una imagen a través de las redes sociales en la que se muestra como pocas veces sucede: sin camiseta y en bañador, dejando así al descubierto su musculoso cuerpo fruto de su pasión por los deportes y el ejercicio físico. Chef Yisus Chef Yisus | Credit: Instagram Chef Yisus "Cada vez pido menos y agradezco más y eso me demuestra que papá Dios y la vida me han escuchado. Gracias a todos por sus hermosos mensajes que comenzaron temprano", fueron las palabras con las que compartió la instantánea, que desató una ola de comentarios. Chef Yisus Chef Yisus cumple 40 años | Credit: Instagram Chef Yisus SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Como el vino", no tardó en comentar su esposa la imagen. "No creí que tuviera 40, se ve muy bien", se puede leer en otro de los comentarios. "Los años le sientan muy bien", escribió otra persona.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La foto con la que el chef Yisus ha revolucionado las redes ¡por sus 40 años!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.