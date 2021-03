Close

Chef Yisus cumplirá sueño de su madre con su participación en Mira quién baila El chef del programa Despierta América (Univision) perdió a su progenitora el sábado pasado. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "Fuiste y serás siempre mi bastón, mi alimento, mi motor, la mujer de mi vida. No te fue suficiente traerme a la vida, sino que también me entregaste la tuya". Con estas conmovedoras palabras, el chef Yisus compartió el pasado fin de semana a través de su cuenta de Instagram la dolorosa noticia de la muerte de su madre, doña Gloria, quien perdió la vida el sábado. Las incontables muestras de apoyo y cariño de sus incondicionales seguidores, amigos y compañeros de profesión no se hicieron esperar en las redes sociales. "Te queremos mucho y todo el equipo de Despierta América se une en el abrazo más fuerte en este despedida a tu mamá. Cuentas siempre con nosotros, somos una familia y Doña Gloria fue parte de ella", se escribió el domingo desde la cuenta de Instagram del show. Precisamente, esta mañana los conductores del programa matutino de la cadena Univision iniciaron la emisión del show dedicando unas cálidas palabras al carismático chef. "Hoy queremos dedicar este programa a una gran mujer que se nos fue el sábado, doña Gloria, la mamá de nuestro queridísimo chef Yisus", comenzó compartiendo Karla Martínez. "Somos una familia y todos estamos unidos de corazón contigo mi Yisus", continuó Raúl González. Lo que pocos sabían –y así lo reveló el animador venezolano esta mañana en el programa– es que doña Gloria se fue de este mundo sin poder ver cumplido uno de sus sueños: ver bailar a su hijo en la pista de baile del exitoso programa de Univision Mira quién baila, en cuya nueva temporada –que se estrenará este domingo 14 de marzo– participará el chef. "Desde el cielo te va a estar aplaudiendo", aseveró Carlitos Calderón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace unos días, Yisus se mostraba muy emocionado tras confirmarse su participación en Mira quién baila, donde el chef se esforzará cada semana junto a otros 7 participantes por ejecutar los mejores números de baile y así poder coronarse como el mejor bailarín de la competencia. "Comenzamos los ensayos y aquí estaré preparándome fuertemente para darlo todo en esta competencia", escribía la semana pasada en Instagram.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Chef Yisus cumplirá sueño de su madre con su participación en Mira quién baila

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.