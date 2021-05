Chef José Luis Chávez Rivera en la lista Michelin Un motivo de orgullo ha resultado para José Luis Chávez Rivera descubrir que la Guía Michelin lo ha colocado en su prestigiosa lista. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Nacido en Mérida, Venezuela, de madre colombiana y padre peruano, José Luis Chávez Rivera se ha convertido en un referente de la gastronomía latina en Estados Unidos. Su restaurante Mission Ceviche, ubicado en Nueva York, en los Estados Unidos, se ha convertido en uno de los lugares preferidos de propios y extraños. Su prestigio es tal que ha sido incluido en la Guía Michelin 2021, la publicación más importante a nivel mundial sobre gastronomía. "Hoy descubrimos que Mission Ceviche había sido incluido en los nuevos platos de la Guía Michelin 2021 para Nueva York", anunció Chávez Rivera en su cuenta de Instagram. "Estoy increíblemente agradecido con mi socio comercial Brice Mastroluca, mi esposa Ashley Toombs y todo nuestro equipo". El chef aprovechó para dar un agradecimiento especial al país natal de su padre, donde inició sus estudios gastronómicos y ha tenido la mayor influencia para desarrollar su concepto culinario. "Y un enorme agradecimiento a Perú por ser el país hermoso y diverso que es, le debemos todo a usted, a su gente y a su entorno, y estamos muy orgullosos de representarlo aquí en Nueva York", mencionó. Chef José Luis Chávez Rivera Credit: Chef José Luis Chávez Rivera Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, la mencionada publicación lanza diversos halagos a este establecimiento. "Este espacio fresco es limpio y moderno, con un ambiente refinado y relajado. Cuenta con una lista de vinos sólida y algunos cócteles fabulosos", menciona. "La brillantez de los ceviches marinados con cítricos del Chef Chávez se presentan en la forma tradicional peruana", agrega. "También en la lista hay otros clásicos de la misma nación, como el maíz, la quinoa y las papas, entretejidas en abundantes platos principales". El chef José Luis Chávez Rivera, quien no pudo ocultar su emoción de tener un reconocimiento de primer nivel como este, ha mencionado con anterioridad que pretende poner restaurantes en otros países como México.

