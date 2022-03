El chef José Andrés alimenta a los refugiados ucranianos en medio de la cruenta guerra Como siempre en cada catástrofe, el cocinero español ha desplegado su solidaridad con su organización World Central Kitchen para que las víctimas del dolor y el horror tengan un plato que llevarse a la boca. Así lo ha informado desde el lugar de los hechos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las tragedias como el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, además de causar un gran dolor en la humanidad, también traen consigo la otra cara, la de las personas más solidarias y dispuestas a ayudar en momentos de pánico y desesperación. Es el caso del chef José Andrés quien una vez más ha viajado al lugar donde le necesitan para poder dar de comer a las víctimas de esta cruenta guerra. Junto a su equipo de la organización sin ánimo de lucro World Central Kitchen, el cocinero español ha compartido cómo ha sido su llegada a la zona de la catástrofe y cómo se están organizando para que a nadie le falte un plato de comida. Entre lágrimas y con el corazón roto, José Andrés compartió un mensaje después de un día de arduo trabajo y mucha tristeza. "Voy a ir a la comodidad de mi hotel, como otros muchos, y es muy duro saber que justo en estos momentos hay principalmente mujeres con niños caminando por horas fuera de Ucrania dirección a otros países para buscar ayuda y bajo este frío", dice una parte de su mensaje. "No aprendimos de los horrores del pasado. Necesitamos hablar de nuevo. Los líderes nos están fallando. No podemos permitir que haya más Putins en el mundo. La vida no es como el Monopoly, la vida es real. Los jóvenes deberían escuchar las consecuencias. Tenemos que dejar los discursos y los aplausos y explicar, de la mejor forma que sepamos, que tenemos que empezar a ser más listos porque esto va a ser muy difícil para muchos", prosiguió muy afectado. La única alegría que logra sacarle una tímida sonrisa es la solidaridad de otras personas que como él en la frontera de Ucrania tienden la mano a los más necesitados. En su caso con comida caliente en medio de unas temperaturas bajo cero. "Siento que hoy ha sido un día exitoso, recemos por esta gente. Estamos haciendo unas 30.000 comidas, ahora volveremos a Polonia. Estamos a una hora y media de distancia. Esta es la situación. La vida sigue, la gente tiene que seguir comiendo, y en sitios como esta panadería se ve que siguen con las esperanzas intactas", mostró en otra grabación en sus redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta es una de las muchas veces en las que José Andrés se ha trasladado al lugar de la tragedia para aportar su enorme grano de arena y ayudar a los más necesitados. Lo hizo en Puerto Rico tras el huracán María, en Haití tras su terremoto, en la isla de La Palma más recientemente tras la erupción de su volcán, en plena crisis del coronavirus y ahora también en medio de este conflicto bélico. Y hay muchos má. Su enorme labor le ha hecho merecedor del Premio Princesa de Asturias de la Concordia por su trabajo impecable al frente de la ONG World Central Kitchen, además de engalanar la portada de la prestigiosa revista TIME: Gracias, chef.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El chef José Andrés alimenta a los refugiados ucranianos en medio de la cruenta guerra

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.