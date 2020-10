¡Chef James vuelve a lo grande! Te contamos todos los detalles de su nuevo proyecto A un mes desde su salida de Un nuevo día, el chef James convierte su sueño en realidad con el lanzamiento de una academia culinaria digital. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras su sorprendente salida de Telemundo, el querido chef James Tahhan finalmente dio a conocer el ambicioso proyecto en el que ha estado trabajando y con el que abre un nuevo capítulo en su carrera. Este viernes, el cocinero venezolano celebró orgulloso el lanzamiento de Foodieescuela, su academia digital de cocina en la que tantos aficionados como principiantes podrán aprender los secretos gastronómicos para convertirse en un auténtico chef. “Esto que estoy haciendo es uno de mis más grandes sueños, esto que estoy haciendo envuelve todos los recursos que podemos incluir, todos los recursos de producción, veinte de las personas más talentosas están atrás trabajando de la mano conmigo o que han trabajado en este gran proyecto que estamos lanzando”, contó Tahhan a People en Español. “Es básicamente lo que siempre quise hacer. El espacio con lo cual con mis tiempos, a mi ritmo, puedo hablar mi lenguaje, el lenguaje internacional de la cocina, por el que la gente me ha conocido y por el que la gente a lo largo de los 10 años [me ha apoyado]”, agregó. Image zoom Cortesía James reconoció que la pandemia le permitió centrarse y dedicarle más tiempo a su gran sueño, en el que dijo haber invertido muchas horas de trabajo y noches sin dormir. “[Puse] todas la carne en el asador en este gran proyecto, que en verdad nos causa muchísima ilusión”, comentó. A poco más de un mes desde su salida del programa matinal Un nuevo día, el chef parece haber pasado página. “Somos un ser de adaptación. El ser humano se adapta a todas las circunstancias, entonces es adaptarnos, aprender, sacar la mejor versión de nosotros y aprovechar”, observó. “He tenido la dicha, la oportunidad de vivir cosas que en algún momento me daba miedo no poder vivir. [Este tiempo] nos dio chance de hacer cosas que veníamos soñando desde hace mucho tiempo y sobretodo materializarlas, ponerlas en práctica y ejecutarlas”.

