Las Navidades en familia del Chef James: "Para nosotros es un tiempo de mucha alegría" El reconocido chef comparte en exclusiva a People en Español cómo vive esta época tan especial del año en compañía de su esposa Russel Conde y su hijo Jamie. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En el hermoso hogar que conforman el chef James, su esposa Russel Conde y su hijo Jamie se espera cada año con mucha ilusión la Navidad. "Desde que éramos novios siempre fue el momento más feliz del año. Siempre veíamos hacia la Navidad porque sentíamos que es un mes que tiene magia de principio a fin", cuenta el reconocido chef a People en Español. "Cambia tu vestimenta, tu música, lo que comes… En la cultura latina, y particularmente en la venezolana, se crea este intercambio de tamales, que nosotros los llamamos hallacas, los niños se juntan a compartir galletas en el árbol de Navidad…", agrega James, quien meses atrás abrió un nuevo capítulo en su carrera con el lanzamiento de su academia digital de cocina. Image zoom Chef James y familia | Credit: May Martinez Photography/@maymartinezphotography Para el carismático chef y su pareja decorar cada diciembre el árbol de Navidad tiene un valor muy especial "porque antes de casarnos siempre soñábamos con poder juntarnos y hacer nuestro propio árbol", explica. "Y para nosotros es un ritual porque todos los años el día que hacemos el árbol hacemos una paella por tradición y tomamos un vino muy navideño francés muy económico, que es un vino que sale en la temporada navideña y eran los vinos económicos que tomábamos cuando eso era lo que podíamos pagar, pero nos trae bonitos recuerdos". Image zoom Hijo Chef James | Credit: May Martinez Photography/@maymartinezphotography SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN James, que suma más de medio millón de seguidores solo en Instagram, vive cada año una Navidad multicultural debido a las diferentes nacionalidades que conforman su familia. Image zoom Chef James y familia | Credit: May Martinez Photography/@maymartinezphotography "Nos gusta mucho porque nuestra Navidad es de muchos países. Nos juntamos con mi familia que es árabe, mi parte de familia venezolana y, por supuesto, los acompañantes típicos americanos también se hacen presente, entonces hay comida de todos los lados", asevera. Image zoom Chef James y familia | Credit: May Martinez Photography/@maymartinezphotography "La Navidad es un tiempo para nosotros de mucha alegría, disfrutamos mucho los regalos. Este año va a ser un año especial porque vamos a poder darle regalos a Jamie, a baby chef como dice la gente. El año pasado nos pusimos pijamas, vamos a ver cómo lo vamos a hacer este año. Pero sí la verdad es que nos causa mucha ilusión esta temporada", concluye el chef.

