El Chef James al borde de las lágrimas al recordar sus 10 años en Un nuevo día El cocinero venezolano compartió un conmovedor video de su década dorada en el programa donde vivió algunos de sus mejores momentos profesionales y personales. "Siempre tendrán un espacio en mi corazón". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Su marcha, como la del resto de compañeros de Un nuevo día, fue una noticia muy triste para el público, que estaba encantado con, no solo sus platos, sino también su alegría y gran sentido del humor. Un mes después de su salida, el Chef James ha recordado su paso por el programa con profunda emoción y un video que recorre los diez años de buenos momentos en la que fue su casa. Casi con lágrimas en los ojos, el cocinero venezolano compartió este recopilatorio junto a unas palabras que expresan lo que siente por el programa, sus compañeros y una etapa clave en su trayectoria. "No tengo palabras para describir el momento en el que vi este video hoy por la tarde... ¡Son 10 años pero los sentí como 10 semanas o 10 días! Un sueño materializado y del que despierto para seguir soñando con un nuevo camino", explica en un mensaje entrañable y lleno de sentimiento. En ese plató hizo grandes amigos, como Rashel Díaz, Adamari López o Héctor Sandarti, entre otros, preparó recetas exquisitas y vivió momentos personales como su boda con Russel Conde y la llegada de su hijo Jamie. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Atrás queda una época maravillosa que ha dado paso al que asegura es un proyecto bomba. Dicen que los cambios son para bien y, en su caso, así ha sido. "A los que me acompañaron en las mañanas por 10 años, ¡mil gracias! Espero ahora me acompañen por unos 10 años más pues lo que se viene es ¡ENORME!", concluyó. ¡Qué ganas de poder disfrutarlo! Felicidades por esta década y por todo lo que está por llegar, querido James, que seguro es mucho y maravilloso.

