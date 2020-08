"Estaré distante estos días": El Chef James se aleja de las redes tras su salida de Un nuevo día El carismático cocinero ha anunciado un descanso en las redes para poder disfrutar de unas merecidas vacaciones con su esposa y su hijo después de su marcha del matinal de Telemundo. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que se anunciara su salida de Un nuevo día el pasado jueves no le hemos visto demasiado en las redes sociales. Pero sí se ha pasado de vez en cuando principalmente para agradecer todo el amor y el cariño de su público que no ha parado de escribirle y mandarle mensajes de apoyo. Conmovido con la gran cantidad de comentarios y escritos de sus seguidores, el Chef James ha querido dirigirse a ellos no sólo para expresar su agradecimiento, sino también para anunciar que se tomará un tiempo de descanso de estas plataformas donde siempre nos regala momentos tan cómplices y divertidos. "Seguimos recibiendo sus mensajes e incontables muestras de cariño, estaré distante estos días de las redes pero ¡no dejo de leerlos! Gracias infinitas por el cariño incondicional", escribió en una de sus historias de Instagram. Image zoom Chef James IG/CJ Después de recibir la triste noticia que ha dejado al matinal de Telemundo un poquito más cojo, el cocinero venezolano ha hecho las maletas y se ha ido de vacaciones con los tres grandes amores de su vida, su esposa Russel Conde, su pequeño Jamie y su amoroso perrito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Chef James IG/CJ Image zoom Chef James IG/CJ El feliz papá mostró el paradisíaco lugar donde está, rodeado de paz y naturaleza donde podrá desconectar de todo y recargar energías junto a su gente amada. ¡Qué disfruten mucho!

Close Share options

Close View image "Estaré distante estos días": El Chef James se aleja de las redes tras su salida de Un nuevo día

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.