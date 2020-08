Confirmado: El Chef James sale de 'Un nuevo día' y la cadena Telemundo People en Español ha confirmado que Chef James ya no será parte del programa Un nuevo día. El chef venezolano habla de su salida de Telemundo. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es un hecho que el Chef James ya no será parte de Un nuevo día y que sale de la cadena Telemundo. "Hoy me dieron la noticia de que tenía que despedirme de Un nuevo día", dijo el chef venezolano en exclusiva a People en Español. "Apagué el fuego, recogí las sartenes y las ollas, me paré en el centro de la que fue mi casa por casi 10 años o un tercio de mi vida". Image zoom Pipe Jaramillo Emocionado, James añade: "Muchas gracias a mis compañeros de trabajo y amigos por disfrutar de mi sazón y a los televidentes que me acompañaron y apoyaron en esta gran experiencia". Image zoom (Alexander Tamargo/Getty Images) Hoy a las 7 p.m. en un video en vivo en su página de Facebook, el Chef James contará todos los detalles y contestará las preguntas de People en Español y sus seguidores. "Voy a contarlo todo en un Facebook Live, para aclarar dudas y disipar rumores", asegura James Tahhan, autor del libro Cocina en casa con Chef James. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom (Alexander Tamargo/Getty Images) La noticia de su salida viene semanas después de que su gran amiga y antigua colega Rashel Díaz también saliera del programa matutino y de la cadena Telemundo a principios de agosto. Sin duda su familia es una gran fuente de apoyo en estos momentos. El Chef James y su esposa Russel Conde se estrenaron como padres en noviembre del 2019 con la llegada de su hijo Jamie. Nuestros mejores deseos para él y su familia. Estaremos pendientes a sus declaraciones hoy a las 7 p.m. en su página de Facebook.

