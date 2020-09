El Chef James ¡regresa frente a las cámaras! "Es el proyecto más ambicioso en el que he trabajado" El cocinero venezolano anuncia entusiasmado que regresa con nuevo trabajo frente a al lente, un proyecto que siempre soñó y que por fin se hace realidad. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dicen que no hay mal que por bien no venga. Su salida de Un nuevo día ha permitido que el Chef James pueda invertir gran parte de su tiempo en uno de sus grandes sueños. Un proyecto que está casi listo y con el que promete sorprender a ese público que espera con entusiasmo su regreso a las pantallas. Aunque se le echa de menos en el matinal de Telemundo, el venezolano no ha perdido el tiempo y ha seguido mimando a sus seguidores con nuevos platos, sugerencias y momentos cómplices en la cocina a través de sus redes sociales. Después de hacernos esperar unas semanas, por fin anuncia feliz que su nuevo hijo profesional ya está casi listo para ser disfrutado por su fiel público. ¿De qué se trata exactamente? "Nunca me han visto de esta forma, nunca he sentido tanta libertad de hablar en mi propio idioma. Estoy muy cerca de mostrarles el proyecto más ambicioso en el que he trabajado hasta ahora, han sido largas horas de grabación, muchos trasnochos, con equipos de alta tecnología y un gran talento humano acompañándome. Faltan pocos días...", ha contado en su perfil de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En breve nos dará más detalles de lo que se trae entre manos y donde seguro que habrá humor, momentos cómplices y, sobre todo, amor por la cocina como ingredientes principales. ¡Un menú de lo más apetecible! Estaremos muy pendientes de esta gran sorpresa con la que seguro hará las delicias del público. Definitivamente, hay James para rato. ¡Enhorabuena y lo mejor en esta nueva aventura que arrancas!

