El Chef James reaparece en las redes y con una imagen renovada: "¡Estoy de vuelta!" El querido cocinero venezolana sorprendió para bien con una actitud muy positiva y una receta que hizo la delicia de sus seguidores. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tal y como él mismo lo ha dicho en su más reciente video en redes, el Chef James está de regreso en este maravilloso mundo virtual donde todos estamos conectados. Después de su salida de Un nuevo día no le habíamos vuelto a ver, aunque sí leer. Siempre pendiente y agradecido con los miles de mensajes de apoyo y cariño recibidos, tuvo el detalle de compartir unas palabras para sus fieles seguidores. Pero no ha sido hasta este viernes que el venezolano no ha publicado ningún post. Él y su esposa Russel Conde se tomaron unos días de vacaciones para desconectar de todo lo sucedido. Con las pilas ya recargadas y con una fuerza que se percibe en todos los poros de su piel, el que fuera colaborador del matinal de Telumundo ha vuelto para quedarse. Y lo ha hecho con un video que ha dado la vuelta a Instagram por tratarse de una receta ideal para estos tiempos que corren: ¡la margarita! Porque a pesar de todo, James tiene mucho que celebrar. Entre otras cosas, la vida y el amor incondicional de tantas personas que le siguen y le han estado mandando escritos llenos de cariño. "De nuevo gracias por los miles de mensajes por aquí siempre estaremos conectados", dijo profundamente agradecido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero, sobre todo, quiso dejar claro que estaba estupendamente y feliz de regresar con su Happy hour donde seguirá compartiendo lo mejor de su cocina. Que está bien es algo que salta a la vista. Su look recargado de buena vibra y, especialmente, su sonrisa de niño demuestran que el pasado, pasado está y toca enfocarse en lo que llega. Image zoom Chef James "Aquí estoy de vuelta", dijo encantado de la vida. Y nosotros más de verle tan animado. Su salida del programa donde tantos buenos ratos nos dio ha sido triste pero como él mismo dice, llegan cosas muy bonitas. Por ejemplo, ¡que su libro Cocina en casa con Chef James ya se ha agotado! Esto solo acaba de empezar. ¡Qué bueno verte!

