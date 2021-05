"Esta es nuestra nueva casa": Chef James presume de su nuevo hogar A casi 1 año de su salida de las mañanas de Telemundo, la vida no deja de sonreír al reconocido chef. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Y si no que se lo pregunten al chef James. La vida no ha dejado de sonreír al exrostro de las mañanas de Telemundo desde que fuera despedido en agosto del año pasado del programa matutino de la cadena hispana. Con varios proyectos empresariales que no dejan de crecer, como su academia culinaria digital o su tienda virtual, el chef vive un momento muy dulce a nivel profesional. Prueba de ello es la nueva casa a la que se ha mudado recientemente con su familia y que este fin de semana ha presumido por primera vez a través de las redes sociales. "Y finalmente la foto que me habían pedido. Esta es nuestra nueva casa. Con estos seres maravillosos a los que llamo LA FAMILIA que me acompañan en todos los nuevos comienzos, las nuevas etapas", escribió el chef junto a una imagen que publicó en Instagram en la que posa con su esposa Russel Conde, su hijo Jamie y los dos perros que tiene como mascotas. Chef James Chef James y su familia posan desde su nueva casa | Credit: Instagram Chef James "Esta nueva casa, las nuevas plataformas de nuestros sitios webs, las aventuras en las que emprendemos… todo esto es por y para ellos", aseveró James. "Me motivan a ser la [mejor] versión de mí. Por ahora, a seguir celebrando por el trabajo bien hecho", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. "Merecido, gente buena", escribió la periodista venezolana Carolina Sandoval. "Bendiciones para ese nuevo hogar", comentó otra seguidora. ¡Muchas felicidades chef James!

