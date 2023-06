Conoce a la esposa y los hijos del chef Antonio De Livier de Top Chef VIP El juez de la competencia culinaria de Telemundo está casado y es padre de tres niños. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Antonio de Livier Chef Antonio de Livier | Credit: TELEMUNDO Los tres distinguidos chefs que conforman el jurado de Top Chef VIP (Telemundo) son muy estrictos a la hora de juzgar el desempeño en la cocina de los famosos, pero también han demostrado ser muy humanos y cercanos, lo que ha hecho que el público conecte de una forma muy especial con ellos. El chef Antonio De Livier es el claro ejemplo de ello. De Livier lleva dos temporadas formando parte junto con Adria Marina Montaño y Juan Manuel Barrientos del jurado de la exitosa competencia culinaria de Telemundo que conduce la carismática conductora y actriz colombiana Carmen Villalobos. Antonio de Livier Chef Antonio de Livier | Credit: TELEMUNDO El chef "comenzó su trayectoria gastronómica en Boston, Massachusetts, donde trabajó en varios restaurantes. En Cabo San Lucas, organizó las ediciones del 2006 al 2012 del Festival Pacificooks, donde recibió como chef anfitrión a algunos de los mejores talentos culinarios del país. De Livier es el autor del libro de recetas Let's Cook y fue honrado con el Five Star Diamond Award como chef distinguido por sus restaurantes LaFrida y Fellinis. Actualmente, es dueño de los restaurantes La Panga del Impostor, La ½ Corriente y Ahumadora Rosarito y Puerco Nuevo, además es el creador de Birriamen, una fusión entre un platillo mexicano con ramen", contaba en su día Telemundo. Antonio de Livier Chef Antonio de Livier | Credit: TELEMUNDO En paralelo a su exitosa carrera en el mundo culinario, De Livier ha logrado formar una bella familia. El chef está felizmente casado con Laura Reyes, con quien tiene 3 hijos. Antonio de Livier Esposa de Antonio de Livier y sus 3 hijos | Credit: Instagram Antonio de Livier "Prometí que no habría nadie que me hiciera enamorarme tanto como para casarme y llegó a mi vida esta hermosura y me hizo tragarme mis palabras. Desde entonces he vivido una historia llena de dicha, logros, aprendizaje, superación y lo más importante una familia mía de mí", llegó a compartir a través de su perfil de Instagram. Esposa chef Esposa de Antonio de Livier | Credit: Instagram Antonio de Livier SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Junto a ella, De Livier ha logrado construir "una tribu fuera de serie, un hogar donde todos son bienvenidos y una mancuerna sólida para aguantar los chingazos de la vida". Antonio de Livier Chef Antonio de Livier y 2 de sus hijos | Credit: Instagram Antonio de Livier Su hijo mayor, Patricio, tiene 6 años, el del medio, Jonas, 5, y el menor, Lorenzo, 3.

