El chef Aarón Sánchez comparte sus tradiciones y consejos para Las Posadas El chef Aarón Sánchez nos adelantó qué hará para estas fiestas navideñas y cómo celebra las posadas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir aaron sanchez posadas Credit: Cortesía Una de las costumbres más celebradas durante el mes de diciembre en Mexico son las posadas navideñas. Durante la festividad, uno se reúne con amigos y familiares para disfrutar de una velada de música, comida, piñatas, cantos y muchos tradiciones más. Platicamos con el chef y autor del libro Where I Come From Life Lessons from a Latino Chef, Aarón Sánchez, quien nos adelantó qué hará para estas fiestas navideñas y cómo celebra las posadas. "Celebro las posadas junto a mi familia y con la gente que quiero mucho. Paso mucho tiempo viajando entonces [en estas fechas] me agrada relajarme en casa preparando comida deliciosa y bebiendo", dijo Sánchez. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bebida Posada Ponche, de Aarón Sánchez "Esta bebida es perfecta para esta época del año y empareja perfectamente con tamales y buñuelos tradicionales. ¡Felices fiestas!". posadas Credit: Cortesía Ingredientes: 1 oz. Tequila Cazadores Añejo, 1/2 oz. puré de naranja roja, 1 paquete de sidra de manzana, 5 oz. agua caliente, 2 anís estrellado. Preparación: En una taza combina la sidra de manzana, agua caliente, el puré de naranja roja y mezcla bien. Agrega el resto de los ingredientes y sirve. Adorna con cáscara de naranja.

