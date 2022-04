Checo Pérez se sube al podio en el Gran Premio de la Emilia Romagna Este 2022 ha marcado un buen años para Checo Pérez, quien logró su segundo triunfo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parece que el 2022 ha traído una buena racha para Sergio Checo Pérez, debido a que el corredor de autos mexicano acaba de obtener su segundo podio del año al finalizar en segunda posición en el Gran Premio Emilia Romagna, que se llevó a cabo este fin de semana en Italia. Con ello la escudería Red Bull, a la que pertenece, logró el primer 1-2 en varias temporadas, debido a que Max Vestappen obtuvo el triunfo. "Fue una lucha intensa [contra Leclerc]. Lo más importante fue no cometer errores en estas condiciones, era muy sinuoso todo", mencionó Peréz a los medios de comunicación. "Habíamos sido desafortunados en el inicio de la temporada, pero nos merecíamos esto". Según destacan medios especializados, el piloto de carreras tuvo un inicio perfecto al ganarle la posición a su contrincante Charles Leclerc. Además, se convirtió en el escudero de Verstappen. Así, realizaron un trabajo en equipo que los ayudó a obtener los dos primeros escaños. El primero pudo mantener su segunda posición sin problema a lo largo de 17 vueltas; así, con una pista más estable, cambió neumáticos en la vuelta 19. Sergio Checo Pérez Credit: Checo Pérez Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tenemos que trabajar a tope, pero también tenemos dos pilotos muy fuertes. Pérez cada vez es más fuerte. Fue un fin de semana óptimo con la máxima cantidad de puntos. Nunca hemos perdido la esperanza de ganar el título, todo está muy cerca con Ferrari", comentó Helmut Marko, asesor de la escudería, para el medio Servus TV. Checo Pérez no pudo disimular su emoción y está convencido que en su próxima carrera logrará otro buen resultado. "¡Gran carrera y muy contento con el 1-2 de este gran equipo! Una carrera muy intensa en la que equivocarse era demasiado fácil. ¡Nos vemos en Miami!", mencionó en su cuenta de Twitter.

