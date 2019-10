Chayín Rubio asegura que aprendió algo muy valioso de la muerte de José José El joven cantante sinaloense quiere emular al Príncipe de la Canción, José José, pero con una excepción. ¿Cuál? By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como mexicano y fanático de la música, Chayín Rubio lamenta profundamente el fallecimiento del Príncipe de la canción José José y dijo querer dejar con los años una huella en la música como la del Príncipe de la Canción. “Mi meta máxima es que mi música sea recordada siempre por generación tras generación, cuando ya no esté, que sea recordado y poner mi nombre en la historia de la música mexicana”, expresó a People en Español. Ahora sí, el cantautor advirtió que no le gustaría que su familia pasara por la difícil situación que atravesaron los hijos del intérprete a la hora de decidir cómo disponer de los restos del cantante, por lo que aseguró haber aprendido una fuerte lección. “Se me hace una situación muy incómoda, porque yo me pongo a pensar que el señor no quisiera lo que está pasando entre los familiares”, comentó. “Yo sí voy a dejar todo listo”. Afortunadamente, el joven Rubio tiene un largo camino por delante, en el que ha alcanzado la meta de lanzar su segunda producción discográfica, “Mi sueño”. Además está nominado por primera vez a Premios de la Radio. “Estoy muy contento porque la gente ha aceptado mi estilo de música”, dijo. “Vamos con toda la esperanza de traernos ese premio a casa”. Para el cantante sinaloense, recibir el galardón sería un maravilloso logro en su difícil carrera, donde se olvida de la competencia para brindar a los amantes de la música regional mexicana algo que considera diferente. “Yo no me fijo en el de a lado, yo estoy haciendo lo mío. La música va a hablar [por sí sola], el público nos va a dar el lugar que nos merecemos”, expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con el único que compite por llamar la atención es con su pequeño hijo Kevin Leonardo, de 1 año, a quien le echa porras para que sea amante de los deportes. Aunque inevitablemente, al bebé le gusta la música. “Si le gusta, lo vamos a apoyar. Pero la verdad a mí me gustaría que fuera deportista”, comentó entre risas Rubio. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Chayín Rubio asegura que aprendió algo muy valioso de la muerte de José José

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.