Chayanne y su hijo Lorenzo incendian las redes con el torso al desnudo ¿quién es más sexy? El cantante boricua y su hijo Lorenos Figueroa posaron en redes con el torso al desnudo ¿Quién tiene los abs más sexy? By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las redes están que arden con una foto que colgó Lorenzo Valentino Figueroa, el hijo de Chayanne, y donde padre e hijo aparecen con el torso al desnudo presumiendo sus increíbles abdominales. “No estoy a su nivel ni de cerca”, exclamó el muchachito en su mensaje que remataba con los hashtags #gymbros #heis50 #heisinbettershapethanme. En la instantánea se observa al muchacho rodeando los hombros de su padre, mientras ambos se levantan la camiseta para enseñar sus cuerpos como de Supermán con una gran sonrisa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Los 50 son los nuevos 30, pero definitivamente Chayanne es mejor que dos [muchachos] de 25”, escribió en la columna de comentarios uno de los 301,000 individuos que siguen al espigado muchacho en Instagram. “Tu muy bien y todo pero me quedo con tu papá jajajaja”, exclamó otra pícara seguidora. Curiosamente, la foto también pone en claro que día a día el primogénito del cantante se parece cada vez más a su madre: Marilisa Maronesse, la modelo que conquistó hace más de dos décadas a Chayanne y con quien su padre mantiene una relación preciosa y de lo más estable. Chayanne y Maronesse han procreado dos hijos: Lorenzo, el mayor, e Isadora Sofía, de 18 años. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién es más sexy: padre o hijo? Advertisement

Close Share options

Close View image Chayanne y su hijo Lorenzo incendian las redes con el torso al desnudo ¿quién es más sexy?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.