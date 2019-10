Chayanne y su hijo Lorenzo ¡vuelven a causar furor con este sexy posado en paños menores! Padre e hijo vuelven a presumir tableta de chocolate y competir en cuerpazo en su posado más sexy en la playa. ¿Quién gana? By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hay noticias que siempre son un placer darlas. Sobre todo cuando su protagonista es Chayanne. En eta ocasión, más que una noticia es un taco de ojo a la vista, como dirían en México. El cantante ha vuelto a dar el do de pecho, y no precisamente con su voz, sino al mostrar sus espectaculares abdominales y piernas en este sexy posado en la playa. No lo ha hecho sólo, le acompaña su hijo Lorenzo, con el que ha competido, en el buen sentido de la palabra, por su tableta de chocolate. Como ya hicieran hace tres años, padre e hijo han paralizado las redes sociales con esta fotografía no apta para cardíacos. Las redes salieron ardiendo de inmediato, algo más que justificable al ver la imagen. A sus 51 años, Chayanne no sólo está más en forma que nunca sino que no tiene nada que envidiar a su hijo. He aquí la prueba. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Era el propio Lorenzo quien compartía esta foto con su padre a la que denominaría: “Puerto Rico son los Chicos”. Aunque sus sonrisas también iluminan la imagen, es su cuerpazo de diez lo que nos ha dejado caos. Debido a su gira de conciertos por América, el cantante está metido de lleno en ensayos y entrenamientos que le obligan a estar fuerte. ¡Y vaya si lo está! De su padre, Lorenzo ha heredado esa disciplina y amor por el deporte, además de unos genes que saltan a la vista. Su madre, Marilisa Maronesse también es responsable de esa belleza. El joven también presumía en redes estos días que está feliz y enamorado y eso salta a la vista. Sólo nos queda darle las gracias por este valioso regalo. ¡Esperamos impacientes el próximo posado! Advertisement EDIT POST

