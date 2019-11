Chayanne y su esposa incendian las redes con estos originales trajes de Halloween El cantante puertorriqueño y su mujer Marilisa Maronesse se han puesto de acuerdo y se han mostrado así de conjuntados en la fiesta de Halloween. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como cada año, Chayanne y su familia nos han abierto las puertas de su casa para regalarnos una bella estampa en un día tan especial como Halloween. El cantante, su esposa Marilisa Maronesse y sus hijos Lorenzo e Isadora han elegido la temática pirata para esta fiesta en la que nunca faltan a su cita de disfraces. Era la hija del artista quien en su perfil de Instagram mostraba lo guapos y conjuntados que habían quedado los cuatro. Aunque los más jóvenes se ven estupendos en su versión más moderna, hay que decir que los trajes de los papás están de lo más logrados. Las sonrisas de felicidad y la complicidad de esta hermosa familia son los otros ingredientes de una foto que ha causado verdadero furor en las redes, y desde luego no es para menos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Llegaron los piratas del Caribe jejeje. La tradición sigue…", escribía una divertida Isadora junto a las dos imágenes que ha compartido, una con sus padres y otra con su hermano del alma. Cada año la familia feliz nos hace llegar una fotografía de este día tan especial y de nuevo cada año se superan. El anterior eligieron los disfraces de superhéroes con los que también acertaron y se vieron de lo más sexy, especialmente el papá vestido de Superman y la mami de Catwoman. Image zoom Instagram/@lo_figueroa Aunque, sin duda, más allá de los trajes y la parafernalia de lo que conlleva este día, lo que más destaca siempre de los cuatro es la unión y el amor familiar que desprenden. Gracias por estas imágenes tan entrañables Advertisement

