Chayanne y Ricky Martin tienen una fuerte competencia ¿quién es? Ricky Martin responde al desafío. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El reggaetonero puertorriqueño René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, ha demostrado que su éxito está basado en sus controversiales líricas y música, y no necesariamente en su apariencia. Aunque le encanta deshacerse de su camisa cuando está en tarima y dejar su abdomen al descubierto, no se obsesiona por lucir una escultural figura… hasta ahora. El reggaetonero parece haber cambiado de opinión, y se declara listo para darle la batalla a sus colegas Chayanne y Ricky Martin. Al parecer, el músico ya tiene su lista de propósitos para el 2022, y obedeciendo al dicho popular "al que se ayuda, Dios lo ayuda", ha empezado a trabajar uno de los retos más importantes: hacerle la competencia en el gimnasio a sus famosos compatriotas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Residente encendió las redes sociales tras compartir una peculiar imagen, revelando lo tonificado que va su cuerpo, gracias a una ardua rutina de ejercicios. "2022... Tratando de llegarle a Chayanne y Ricky Martin", escribió en su cuenta de Instagram, aludiendo a la escultural figura de sus colegas. La broma causó risa entre sus seguidores y el total apoyo de sus populares conocidos que aplaudieron su esfuerzo. Pero Martin no se dejó intimidar y se unió a la ola de apoyo hacia el cantante. "Hay que darle", le escribió en la caja de comentarios. ¿Qué dirá Chayanne?

