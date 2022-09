Un video de Chayanne desata las especulaciones de que se hizo un "arreglito" Un video compartido por Chayanne en las redes generó una discusión entre los fans sobre si el cantante se ha hecho algo en el rostro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A sus 54 años, Chayanne sigue luciendo espectacular. Por eso llama la atención el debate que ha generado el aspecto que luce en un video que en las redes para anunciar uno de sus proyectos. La grabación la colgó el pasado junio, pero ahora se ha hecho viral luego de que algunos quieran ver en las imágenes la prueba de que el puertorriqueño se hizo algo en el rostro para verse más joven. En el clip Chayanne habla del lanzamiento de la canción "Te amo y punto", pero lo que más llamó la atención fue que su rostro parecía inflamado y aparentemente apenas tenía expresiones faciales. Enseguida se acumularon los comentarios sobre su aspecto físico. "¿Qué se hizo?"; "no había necesidad de destruirte tu cara ahora, deberías demandar al cosmetólogo que te la destruyó"; "se puso bótox al parecer"; "qué diferente de la cara!!!"; "se parece a Don Francisco", dijeron. Chayanne Credit: (Instagram/@chayanne) No obstante, en ocasiones anteriores Chayanne ha asegurado que poco le importan lo que piensen de su apariencia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo soy feliz y no hay complejos. Dicen que un caballero no tiene memoria y que no se debe preguntar la edad. Pero yo no tengo ningún problema con que me pregunten", dijo en una entrevista con People en 2019. "Desde siempre he creído en cuidarme, en hacer ejercicio diariamente, en comer sano, pero sin tener que privarme de lo que me gusta. Solo creo que todo se debe hacer con medida", añadió.

