Chayanne regresa con nuevo video musical "Te amo y punto" ¡Míralo! El ídolo puertorriqueño Chayanne sorprende a sus fanáticos con un nuevo video musical. Escucha su canción "Te amo y punto". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los fanáticos de Chayanne tienen mucho que celebrar. El astro puertorriqueño lanzó un nuevo video musical. Tras cuatro años de ausencia, Chayanne nos regala "Te amo y punto", una romántica balada. Durante la pandemia, el intérprete de "Torero", "Tiempo de vals" y "Provócame" se mantuvo conectado con sus admiradores en las redes sociales y hasta hizo su debut en TikTok. En esta plataforma el cantante de 53 años calentó motores para este lanzamiento musical. En un video publicado en TikTok y en su cuenta de Instagram, el seductor artista está en una playa mirando una puesta de sol, y dice: "Te estoy esperando, apúrate que se va el atardecer". Esta invitación enloqueció a sus seguidoras. "Te amamos Chayanne", le comentó Carolina Sandoval. "Estoy llegando... ¡Espérame!", bromeó la presentadora Viviana Gibelli. El video musical fue grabado en su natal Puerto Rico y evoca ternura, ya que cuenta la historia de amor entre dos niños, que juegan en una playa y él le regala a ella caracoles para conquistarla. Luego vemos a otra pareja en un romántico picnic, y él tiene un anillo de compromiso en su bolsillo para entregarle. En otra escena, vemos a una joven pareja ilusionada al estrenar su hogar. Esta vez él le regala a su amada una llave, la de su nueva casa juntos, como regalo de aniversario. "Sé que existe un Dios porque contigo me bendijo", canta Chayanne, descalzo caminando en la arena y con el mar de fondo. "Que emoción ya puedes escuchar y ver mi nuevo video #teamoypunto en tu plataforma favorita. ¡Espero lo disfrutes! #teamoypunto #vuelvechayanne #chayanne #newrelease", escribió el cantante en sus redes sociales. Chayanne Credit: Mezcalent Sin duda este es el mejor regalo de verano. "Te amo y punto" celebra las diversas facetas del amor, y este regreso de Chayanne es razón para dar gracias.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Chayanne regresa con nuevo video musical "Te amo y punto" ¡Míralo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.