¡Qué cuerpazo! Chayanne nos derrite desde la barbacoa de su casa Así, como quien no quiere la cosa, Chayanne aprovechó su plan primaveral para quitarse la camisa y sacarnos los suspiros... La tableta de chocolate no pasó desapercibida a los ojos de una bellísima actriz de Hollywood. ¿Sabes de quién hablamos? By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como si nada, Chayanne decidió a sus cincuenta y un años estupendamente bien llevados sacarnos los suspiros durante la cuarentena. De la forma más casual, aprovechó la excusa de la primavera y su plan de barbacoa para quitarse la camisa y mostrarnos sus abdominales, luciendo ese six pack al que nos tiene acostumbrados. ¡Como si lo hubiéramos olvidado! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Viviendo el hoy y consintiendo a la familia”, dijo más bien consintiéndonos a todos brindándonos un taquito de ojo. Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar. Después de que él escribiera sus hashtags de quédate en casa y yo me quedo en casa, algún fan añadió “#quedémonosentucasa que así es mejor”. Ni siquiera la actriz Vanessa Williams pudo resistirse a los encantos del boricua. Aunque su compañera de reparto en Dance With Me no escribió nada, puso una línea de emojis de fuegos, uno tras otro. ¡Ya se sabe que una imagen vale más que mil palabras! Su comentario vendría a decir algo así como hot hot hot. El intérprete de Torero se encuentra en casa alejado del mundo por culpa del coronavirus: “Hola mi gente bonita, estoy siguiendo las indicaciones de quedarme en casa con mi familia, afortunadamente estamos bien y aprovechamos para compartir más, para ver una buena película, hacer ejercicio; estoy seguro de que muchos de ustedes también lo están haciendo. El tener fe nos da la paciencia y tolerancia que necesitamos para estar aislados”, comentó hace unos días desde su hogar. “Estamos tan acostumbrados a la libertad que cuando la recomendación es quedarse en casa, nos cuesta trabajo. ¡No es fácil! Es lo que nos toca por nuestro propio bien y el de todos aquellos que trabajan y luchan por el bienestar de la comunidad”. Y terminó con unas palabras de agradecimiento para los sanitarios y los trabajadores esenciales: “Los quiero y continúen protegiéndose”. Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Qué cuerpazo! Chayanne nos derrite desde la barbacoa de su casa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.