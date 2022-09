¡Lorenzo, el hijo de Chayanne, arrasa con su nuevo proyecto! Su emprendimiento ha superado todas las expectativas y el joven triunfa con un lanzamiento que, aunque nada tiene que ver con la música, ya es todo un éxito. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Su padre es uno de los cantantes más exitosos y queridos, motivo por el que Lorenzo Figueroa, hijo de Chayanne, no podría estar más orgulloso. Sin embargo, a pesar de los logros de su progenitor, toda una inspiración para él, el joven ha sabido construir su propio camino y triunfar. Lo ha hecho en un sector especialmente competitivo y durante un período débil en la economía: la pandemia y lo que trajo consigo. Lejos de asustarse, Lorenzo apostó y ganó. Lorenzo Figueroa Lorenzo Figueroa | Credit: (Photo by John Parra/Getty Images) Durante una entrevista con Rodner Figueroa para su programa Al rojo vivo, Lorenzo compartió cuál es ese proyecto con el que está brillando y lo contento que está por todo lo conseguido hasta el momento. "Fue un proceso, esto pasó hace más o menos dos años, me estaba apenas graduando de la universidad, y yo quería hacer algo", contó emocionado. Ese algo se llama Stamos bien, su marca de ropa con la que arrasa. Se trata de una línea en honor a la cultura latina y lo que representa. Todo un homenaje a sus raíces del que está obteniendo grandes frutos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Házlo, es el momento de hacerlo, ponle todo", le aconsejó su padre cuando le hizo partícipe de este emprendimiento recién licenciado de Económicas. Junto a unos amigos se tiró a la piscina y ha merecido mucho la pena. Su página web www.stamos-bien.com muestra las propuestas en camisetas, sweaters y, próximamente, accesorios para hombre y mujer, hoy ya todo un reclamo para muchos. ¡Felicidades!

