Chayanne en sus palabras

ETERNAMENTE CHAYANNE Image zoom GV Cruz/WireImage El cantante puertorriqueño Chayanne, quien figura una vez más en la lista de "Los más bellos" de People en Español, sigue robando suspiros a sus 48 años. ¿Cuál es el secreto de su eterna juventud? Disfrutar cada momento al máximo parece ser parte de su fórmula. "La vida es corta, hay que disfrutarla", dice el cantante, quien juega golf y sale a navegar en su barco por Miami cuando no está sobre un escenario. A continuación, conoce más de su familia y su vida privada en sus propias palabras. Advertisement Advertisement LA SONRISA DE ORO Image zoom Mezcalent.com Chayanne es famoso por su buen humor y ser un hombre familiar. "No importa donde está, siempre está llamando y procurando por la familia", dice su hermano Elliot Figueroa. MULTILAUREADO Image zoom Mezcalent.com Si bien ha recibido múltiples premios, Chayanne (aquí en el festival de Viña del Mar en Chile el 2011) no pierde su humildad. "Necesita ese espacio del artista y ese espacio como ser humano", añade su hermano Elliot Figueroa sobre el cantante. "No puedes ser el artista todo el tiempo". Advertisement DIVERTIDO Y BROMISTA Image zoom Mezcalent.com El cantante no se toma su atractivo físico muy en serio y conquista con su carismática personalidad. "La belleza la veo en estar relajado, en una sonrisa, en la seguridad que puedas tener, en los conocimientos", asegura Chayanne. SIEMPRE VIGENTE Image zoom Getty Images Chayanne no pasa de moda. "Sin salir de mi concepto, de mis ideas o de esa línea que yo he llevado durante toda mi trayectoria, vas evolucionando con los cambios que trae la industria", reconoce. FIEL A SUS SEGUIDORES Image zoom Getty Images Chayanne no deja de agradecer a su público. "Recibo mucho cariño de la gente, es impresionante", cuenta el artista. "En el aereopuerto, en el show, en el hotel siempre que una persona tiene un acercamiento hay una sonrisa o una mirada bonita, y eso yo lo agradezco". Advertisement Advertisement Advertisement REY DEL ESCENARIO Image zoom Lalo Yasky/WireImage Sus coreografías y sensuales movimientos son parte del show de Chayanne. Sus hijos heredaron su amor por el baile. "A los dos les gusta mucho la música, los dos bailan", admite el orgulloso papá. "Hubo muchos domingos de salsa y de merengue. Tienen un gran ritmo". HOMBRE LEAL Image zoom Victor Chavez/WireImage Su más preciado premio es su familia. Sobre su duradero matrimonio con la abogada venezolana Marilisa Maronese, Chayanne afirma que su éxito se debe a un compromiso real. "Creo que soy de estar presente. En todo momento que puedo siempre voy a estar presente, en las fiestas, en la mesa, tratar de vivir esos momentos, no dejarlo para mañana". ENTREGADO A SU ARTE Image zoom Alexander Tamargo/WireImage Chayanne no deja de crear y renovarse. "Deseos por cumplir siempre uno tiene muchísimos", admite. "Uno ve hacia el pasado y lo disfruta, pero el hoy es buscar la nueva producción, empezar a crear el video, la nueva canción". Advertisement Advertisement Advertisement ES UN VIAJERO PROFESIONAL Image zoom Gerardo Mora/Getty Images Además de viajar el mundo por trabajo, Chayanne goza sus vacaciones familiares. "Los viajes en familia todos los disfruto", admite el cantante, quien ha viajado a Jerusalén y Japón, entre otros destinos, con su esposa y sus hijos. "Las vivencias y ese compartir es especial. No sé si es que sea sensible, no sé si uno es romántico, pero te llena demasiado". BUENA VIBRA Image zoom Larry Marano/Getty Images Dentro o fuera de la tarima, Chayanne irradia buena energía. "Trato de pasármelo bien en el mar, trato de caminar o correr cuando tienes la oportunidad y aquí en Miami lo tienes fácil", dice de su tiempo libre. "Me gusta el deporte, estar relajado y escuchar cualquier tipo de música, una buena cena con amistades también es bellísimo. Soy fácil, soy liviano".

