Chayanne habla por primera vez de su matrimonio de tres décadas Tras estar casado por 30 años con Marilisa Maronesse, Chayanne revela secretos de su matrimonio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con 44 años de carrera profesional, Chayanne se ha posicionado como uno de los cantantes latinos más importantes; a lo largo de este tiempo ha logrado mantenerse vigente y colocar temas clásicos por encima de las nuevas tendencias. Además de su buena fortuna a nivel profesional, el cantante goza de uno de los matrimonios más estables del medio artístico, debido a que tiene más de tres décadas casado con Marilisa Maronesse. Ahora, el intérprete de "Tiempo de vals" habla por primera vez de su relación sentimental con el exreina de belleza de origen venezolano. "Puedo decir que tenemos una comunicación maravillosa, mucha complicidad", confesó Chayanne al medio argentino Teleshow. "Entiende que mi carrera no es una carrera fácil, hay mucha ausencia. [Marilisa] ha sido lo mejor que me pudo pasar". De hecho, el también bailarín bromeó con los halagos que las fanáticas le hacen constantemente. "Ella no duerme", mencionó entre risas. Pese a que su relación sentimental es sólida, el famoso reconoce que han tenido problemas como cualquier otra pareja; sin embargo, gracias a la buena comunicación que mantienen han logrado aprender de los errores y logrado superar los obstáculos que se les han presentado. Chayanne SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chayanne aprovechó para hacer un recuento de lo que lleva de vida y aseguró que está satisfecho con las experiencias que ha vivido tanto a nivel personal como profesional y se prepara para lanzar una nueva producción musical tras ocho años de no hacerlo. Chayanne y su esposa Marilisa Maronesse Chayanne y su esposa Marilisa Maronesse en el 2011 en NYC | Credit: Luis Guera/The Grosby Group "Cuando miro hacia atrás es que me doy cuenta de los años que han pasado, de las cosas bonitas que me han ocurrido, de las canciones que he grabado, feliz, muy feliz", concluyó.

