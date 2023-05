¡Ella es la primera actriz de telenovelas que enamora a Chayanne en su nuevo vídeo! El cantante acaba de lanzar el tema "Bailando bachata" y con él, un video que ya es todo un reclamo por su ritmo ¡y su protagonista! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Por fin! La nueva canción de Chayanne ya se estrenó. Era un momento muy esperado por los millones de seguidores del cantante en todo el mundo. Y no solo porque su música es un referente, sino también por lo que se traía entre manos. En esta ocasión, el artista puertorriqueño sorprendía con un tema de lo más bailable y novedoso, alejado del pop y cercano a los ritmos latinos que incitan a bailar sensual. El multipremiado optó por una bachata para este nuevo éxito que ya ha puesto a mover las caderas a medio planeta. Se llama "Bailando bachata" y es una melodía de lo más sensual donde el amor vuelve a ser el gran invitado. La historia no podría ser más tierna, ¡igual que su protagonista femenina! Chayanne Chayanne en su nuevo video "Bailando bachata" | Credit: Youtube/Bailando bachata video El video, ya disponible en Youtube, muestra la historia de dos enamorados, protagonizada por el propio cantante y... ¡he ahí el sorpresón! Para la ocasión, la encargada de robarle el corazón al artista puertorriqueño ha sido, nada más y nada menos, que la primera actriz de telenovelas, Verónica Schneider. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN La protagonista de grandes historias televisivas como La viuda joven y Betty en NY, entre otras, se roba, junto a Chayanne, todos los suspiros por su interpretación. "Estoy muy feliz de ser parte de este proyecto", expresó encantada la venezolana en sus redes. Además de reír, cocinar juntos y acariciarse bonito, la pareja en la ficción, baila bachata de lo más sabroso, creando así un video clip alegre, colorido y lleno de fuerza que sigue disparando sus visualizaciones en Youtube y los corazones de quienes la escuchan.

