¡Esposa de Chayanne incendia las redes con estas impactantes fotos! Con motivo de su cumpleaños, su hija Isadora publicó unas imágenes de su madre que han causado sensación, no solo por la belleza de la modelo Marilisa Maronesse, ¡sino por algo más! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chayanne está en boca de todos y por una razón de peso. Su nuevo tema "Como Tú y Yo" es ya un nuevo éxito en el repertorio del artista al saber acoplarse como un guante a los nuevos ritmos, pero sin perder su esencia. Tras un estreno apoteósico en los Premios Billboard de la Música Latina donde arrasó y su carrera fue reconocida con el premio Ícono, el cantante y su familia siguen dando buenas noticias. Ahora es su esposa, Marilisa Maronesse a quien alaban con motivo de su nuevo cumpleaños. Su hija, Isadora Figueroa, publicó unas imágenes de su madre en este día y las fotos causaron un fuerte impacto por partida doble. Chayanne y su familia Credit: Isadora Sofía Figueroa/Instagram Por una lado, la bella modelo causó auténtico furor por la belleza que emitían las instantáneas, en las que se incluyen de su etapa como modelo profesional. También del momento presente, en el que sigue conservando intacta su belleza. Pero hubo algo que llamó poderosamente la atención de estas fotos y que los seguidores de su hija resaltaron de inmediato. "¡Parece es la mamá de Lele Pons!", "Es igualita a Lele", repitieron muchos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven cantante que ha seguido lo pasos de su tío es hija de Anna Maronesse, hermana de la esposa del puertorriqueño. De ahí el gran parecido. De igual manera, Marilissa también se llevó todos los piropos por siempre estar al lado de Chayanne, pero en un segundo plano, y sin necesidad de ser protagonista. Muchos también la bautizaron como la "mujer más envidada del mundo" por estar casada con el novio de todas. Chayanne la mencionó muy amorosamente al recoger su premio en los Billboard con la palabra 'Gato', el término cariñoso con el que siempre se dirige a ella. ¡Muchísimas felicidades por ese gran amor y por tu cumpleaños, Marilissa!

