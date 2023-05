Exclusiva: Chayanne habla de su video musical y sus amores: "La música ha sido mi compañera" El cantante puertorriqueño Chayanne habla en exclusiva de su video musical "Bailando bachata" y las personas que hacen latir su corazón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chayanne Credit: Alessandro Martino – Sony Music Latin En su nuevo video musical "Bailando Bachata", Chayanne nos remonta a la década de los años 50, con una estética retro y una historia de amor que cautiva. "La actriz es una maravilla. Me decía: 'yo no bailo', pero bailaba como un trompo, es super simpática", dice sobre la actriz y modelo venezolana Veronica Schneider, con quien protagoniza el video. "Había un equipo con buena energía, nos llevamos super bien. El video tiene sus sorpresas, así que cada vez que estén ustedes viéndome en televisión, yo los estoy viendo a ustedes", bromea el cantante, quien en el video musical sale de la pantalla del televisor para besar a su amada. El tema "es una bachata sabrosa" que invita a "mover el esqueleto", cuenta el cantante puertorriqueño a People en Español. "La directora fue Katherine Díaz, una mujer maravillosa. Es la primera mujer que me dirige un video y yo estaba feliz. Era una profesional, sabía exactamente lo que quería, lo que estaba haciendo. Me encantó el concepto, tenía todo una armonía bien bonita" El amor platónico de muchas —quien tiene más de cuatro décadas de trayectoria— está por lanzar un nuevo disco. "Este disco me tiene super ilusionado porque tengo bastante tiempo sin grabar un disco, cantaba canciones sueltas. Próximamente salimos con el disco", afirma. "Espero verlos en el escenario muy pronto", añade Chayanne sobre su gira, cuyas fechas aún están por anunciar. Chayanne Credit: Alessandro Martino – Sony Music Latin La música ha sido uno de sus grandes amores. "Son tantos recuerdos, he estado toda la vida en eso, desde que tengo uso de razón la música me ha acompañado", reflexiona. "Ahí estaba viendo a mi abuelo que tocaba el cuatro, a mi tío que tocaba el acordeón, a mi hermano que tocaba el acordeón, el cuatro y la guitarra, a mi hermana que tocaba la guitarra, yo empecé tocando batería. Siempre ha habido música y música casera, el tomar la música como profesión fue algo que sucedió como un juego porque me fueron a buscar a mi casa para formar un grupo", recuerda Elmer Figueroa Arce, su nombre antes de conocer la fama al debutar en el grupo juvenil Los Chicos de Puerto Rico. "Yo no lo estaba buscando, y luego fue a lo que me dediqué toda la vida, así que la música ha sido mi compañera". El maestro de las baladas pop dejó su alma en esta bachata. "Me siento super feliz cantando bachata, es de los sonidos nuestros de las islas, de Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, el Caribe. Me siento super orgánico, natural cantando una bachata. Estoy feliz con la canción y la letra, siempre cantándole al amor". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus hijos Isadora y Lorenzo Figueroa lo llenan de orgullo. Su hija Isadora recién se lanzó como cantante y Lorenzo triunfa en la moda con su línea Stamos Bien. "Hay comunicación, hay complicidad, hay mucho amor", dice sobre sus hijos, fruto de su matrimonio con Marilisa Maronesse. "Queremos nosotros siempre comer juntos, hablar de todo en la mesa, es una de las cosas que siempre hemos practicado desde bebés. Nos ayudamos unos a otros. Yo les doy alternativas, nunca se las ha dicho: 'esto es lo que tienes que hacer'. Siempre se les ha dejado tomar la decisión, pero con opciones", añade sobre sus retoños, que ya son adultos. "Siempre en la conversación, les digo: 'esto ha sido lo que yo he practicado y me ha funcionado, pero tú vas a tomar la decisión'. Tenemos una gran comunicación y un gran amor, y los apoyo en lo que ellos decidan que quieran hacer, al ciento por ciento". Chayanne Credit: Alessandro Martino – Sony Music Latin ¿Cuál es el secreto de su eterna juventud? "No sé eso del secreto de la eterna juventud", dice risueño el cantante de 54 años. "Todo radica en estar en paz, estar emocionalmente balanceado. Vengo de una tierra en la que se come arroz, habichuela, bistec encebollado, ñame, yautía, batata, tostones, mofongo, una buena piña colada", añade. "Y después te vas por toda Latinoamérica, porque la carrera te lleva a comer y yo he sido un buen diente toda la vida". Eso sí, se mantiene activo y pone su salud primero. "A nivel ejercicio vengo de la disciplina de mi padre, de allá de Puerto Rico, de mis primos, de jugar beisbol, basquetbol, de correr, hacer ejercicio, y he vivido la vida de esa manera", dice Chayanne. "Uno trabaja y trabaja ¿para compartirlo con quien? Con tus seres queridos. He tenido una familia maravillosa. Mi madrecita está en el cielo, pero me la disfruté totalmente; mi padre lo veo y siempre es un gran amor". Chayanne Credit: Alessandro Martino – Sony Music Latin "El amor de mi público y de mis fans ha significado todo", dice Chayanne. "Uno puede hacer maravillas, puede ser un genio en la música, pero a la larga son los que me están viendo los que deciden si la canción va a tener éxito, si van a ir al concierto, si te van a apoyar. Creo que lo más importante es hacer las cosas con amor, cuando tú haces las cosas con gusto, cuando tú das el máximo eso se ve".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Exclusiva: Chayanne habla de su video musical y sus amores: "La música ha sido mi compañera"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.