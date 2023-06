Chayanne cumple el sueño de una fanática luchando con enfermedad mortal Una mujer muy enferma tenía un sueño relacionado con su cantante favorito Chayanne, quien no dudó en hacerla feliz. Mira qué hizo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sin duda, los famosos se pueden convertir en un aliciente para muchas personas que pasan por momentos complicados, tal como ocurrió con una señora que está luchando por su vida y enfrentando el cáncer; ella es una gran admiradora de Chayanne; por ello, con ayuda de su hija Tania Hernández, le escribió al cantante. La gente apoyó a la mujer para que el mensaje al intérprete de "Tiempo de vals" y ocurrió. "Gracias por tu cariño. Personas como tú son las que me inspiran cada día. Vas a ser mi invitada cuando esté de gira. Chayanne", escribió el también bailarín a la fanática. Así, su hija le dio la noticia de una manera muy especial. Llegó a su casa con la respuesta es su teléfono. "Aquí mi mamá. No sabía nada y estábamos tratando de disimular la emoción", mencionó Hernández para acompañar el video que dio a conocer en su cuenta de Tik Tok. "Ayer tuvo su séptima quimioterapia y hoy recibe esta bella noticia". Cuando la señora vio el mensaje no pudo contener la emoción. "Mira lee", le dijo su hijo entregándole en su mano su teléfono móvil. "Mis lentes… ¡Chayanne! ¡Me escribió!", gritó la señora. "¡Me va a llevar Chayanne! ¿Cuándo, cuándo, cuándo me va a llevar Chayanne?", agregó con lágrimas en los ojos y visiblemente emocionada. "Yo sabía que no me iba a dejar mi Chayanne". Chayanne Credit: Gladys Vega/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La fanática no podía creerlo. "[La reunión] va a ser cuando ande de gira por aquí. Sí, sí, yo lo espero", dijo. "Te amo, te amo más ahora. Chayanne, gracias. No te olvides de mi cobija para que yo me duerma y despierte contigo, mi vida. Aquí están tus nietas, tu hija. Gracias Chayanne; te amo más, más te voy amar. Papucho, de papuchos. ¡Me contestó!" Tania Hernández volvió a agradeció que ayudaran a su madre. "Gracias a todos por su amor y su apoyo", agregó. "Muchas gracias Chayanne por esta felicidad y ánimos para seguir. Gracias Chayanne, gracias a la gente por apoyar a mi mamá".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Chayanne cumple el sueño de una fanática luchando con enfermedad mortal

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.