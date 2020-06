Chayanne cumple 52 esplendorosos años rodeado de amor, felicidad ¡y música! El artista puertorriqueño celebra un año más sin que se le note un ápice. Su sonrisa, su talento y su atractivo siguen intactos. ¡Felicidades! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Por él 'lo dejaríamos todo' y 'bailaríamos a tiempo de vals'. Y es que Chayanne nos tiene 'atados a su amor' desde que le conocimos hace ya casi cuatro décadas tras su lanzamiento musical con Los Chicos. A día de hoy nos sigue 'provocando' con su música, con su sonrisa y con esas coreografías únicas sobre el escenario que nos cortan la respiración. Hoy, este alma 'torera' que cantó a ritmo de "Salomé" cumple los 52 años mejor llevados del mundo. Parece que el tiempo no pasa por él y parte de culpa la tiene la felicidad y el amor que recibe a raudales de su familia. Sus hijos, Lorenzo e Isadora, son dos jóvenes estupendos y responsables que se deshacen en palabras de orgullo hacia él en redes, el mejor regalo para cualquier padre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de tenernos "Completamente enamorados", él solo tiene ojos para su chica, Marilisa Maronesse, su esposa y madre de sus hijos, además de su fiel compañera desde hace casi tres décadas. La modelo venezolana ha estado con él en las buenas y las malas, en sus viajes y ausencias por trabajo, siempre a la sombra pero como capitana del barco familiar. Juntos han formado un equipo perfecto y una familia modelo, razones más que suficientes para lucir esa eterna sonrisa de 'pirata' que nos cautivará por y para siempre. Si en lo personal tiene una vida plena, en lo profesional lo de Chayanne es de otro mundo. No hay continente que se resista a sus canciones porque él es la "Fiesta en América" y allá donde pise. Sus temas, sus bailes y su simpatía han cautivado los puntos cardinales del globo terráqueo, logrando todos los premios habidos y por haber. Su más reciente gira, Desde el alma tour 2019, ha sido un nuevo éxito de ventas y de llenos totales. Y esto parece no tener freno. Ahora toca quedarse en casa por seguridad pero su regreso promete tener el mismo sabor y encanto que esa isla que le vio nacer y que tanto ama, Puerto Rico. Desde People en Español queremos desearle un nuevo año lleno de dicha y alegría, como esa que nos inspira y transmite cada vez que le vemos encima del escenario. ¡Que cumplas muchísimos más, querido Chayanne!

