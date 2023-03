Chayanne derrite a las redes bailando con Lele Pons en su boda, "¡Quién pudiera!" El artista puertorriqueño se apoderó de la pista de baile para encabezar uno de los momentos más espectaculares de la boda bailando su éxito "Tiempo de vals" a ritmo del mariachi. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La cantante e influencer Lele Pons y el cantautor Guaynaa se convirtieron en marido y mujer este sábado en Miami en una espectacular ceremonia. En este día tan especial la parejita se rodeó de familiares, amigos cercanos y muchas celebridades, entre las cuales destacaron la brasileña Anitta, Natti Natasha, Paris Hilton, Becky G, Camila Cabello y Sebastián Yatra. Pero el que robó cámara fue el tío de la YouTuber de sangre venezolana, el cantante puertorriqueño Chayanne quien elegantemente vestido saltó a la pista para sacar a bailar a la novia. El tierno momento quedó captado por múltiples presentes y los videos están derritiendo a las redes con su ternura. Al igual que lo hiciera hace años con su hija, el boricua cautivó a los presentes bailando con Pons a ritmo de su tema "Tiempo de vals", que es ya un clásico en este tipo de celebraciones, al ritmo del mariachi. "¡Quién pudiera!", exclamaron usuarios de Twitter al reaccionar a uno de los clips. "Quiero ser sobrina de Chayanne", exclamó otra. Claro que después del tierno y romántico vaivén del vals estalló la locura cuando empezó a sonar el tema "Torero", también de Chayanne, que los presentes corearon dando de saltos: Por cierto que después de las nupcias Chayanne colgó este video mostrando cómo se cuida para mantenerse en forma. ¡Con razón aguantó la fiesta! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero no se apuren, que Chayanne no fue el único que robar cámara en la pista de baile. Guaynaa también hizo lo suyo al bailar acaramelado con su flamante mujer al ritmo del tema "Me Muero", que hizo popular la agrupación "La quinta estación" y que interpretó en vivo la española Natalia Jiménez, momento que quedó captado en otro romántico video ¡awww!

