Charytín regresa a la televisión junto con Angélica Vale: "Será algo explosivo" Charytín Goyco regresa a la televisión como jueza del programa Tu cara me suena. Carole Joseph and Porand Carole Joseph La espera terminó, Charytín Goyco regresa a la televisión de la mano de Angélica Vale y Paul Stanley en Tu cara me suena, programa que será transmitido próximamente a través de la cadena Univision. Desde su casa en República Dominicana, Goyco habló en exclusiva de cómo ha vivido la cuarentena y su regreso a los reflectores. ¿Cómo has vivido la cuarentena? Cuando íbamos a hacer el evento de Las mujeres más poderosas de People en español en marzo y se canceló, ahí me di cuenta de la magnitud de las cosas. Fue muy fuerte, tengo más de 100 días que no salgo, no he visto a ningún ser humano. Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images ¿Has visto a tus hijos? Mis dos hijos Sharinna y Alex vinieron a verme, y me vieron a través de una terrraza que yo tengo y me vinieron a ver con mascarillas. No he podido verlos nada. Estoy en República Dominicana, en mi país. Aquí tengo a mis hermanas, estoy sola en mi casa, ellos viven cerca de mí y están a seis minutos en carro. Me mandan cosas, yo les mando a ellos, es un apoyo, el amparo de familia que hace tanto por mí. Regresas a la televisión en Tu cara me suena. ¿Cómo te sientes? Mira qué trío vamos a hacer Angélica, Paul y yo. Esto va a ser muy lindo. Angélica tiene una energía muy grande. Nosotros somos jueces. Serán famosos que van a personificar a otros famosos. Estoy feliz con este proyecto que haré con Univision. Será algo explosivo.

